Aka7even si è fidanzato! Arriva la conferma del cantante

Aka7even conferma di essersi fidanzato

È un momento davvero d’oro per Aka7even. Il cantante uscito dalla scuola di Amici 20 ha vissuto una marea di soddisfazioni, tra le ultime ricordiamo la vittoria agli MTV EMA 2021 nella categoria Best Italian Act, la pubblicazione del nuovo singolo 6 PM così come il primo libro dal titolo 7 vite.

A interessare alla stampa e ad alcuni curiosi sono non solo i progetti musicali di Aka7even, ma anche la sua vita privata. Dopo la storia d’amore nella scuola con Martina Miliddi e tanti rumor su altre presunte frequentazioni, da qualche mese il cantante ha confermato di sentirsi con qualcuno. La prima confessione è arrivata in occasione del Premio Fabula, lo straordinario Festival della scrittura per i ragazzi dai 9 ai 20 anni, che si tiene a Bellizzi (Salerno). Qui alla domanda dei fan ha risposto: «Non sono fidanzato, ma ho una frequentazione in corso»

Il chiacchiericcio è balzato piuttosto velocemente tra i giornali e siti di cronaca rosa e in molti si sono domandati quindi chi sia la fortunata. Di seguito una segnalazione è arrivata al sito di Webboh, che ha postato un video ricevuto da alcuni fan (girato durante il compleanno di Aka7even) dove il vocalist rivolendosi al cantante menzionava la parola “fidanzata”. Adesso Aka ne ha riparlato nuovamente a Vanity Fair.

Come raccolto anche da Webboh al giovane artista è stato chiesto: ‘Non si sbilancia nemmeno sulla sua fidanzata?’. Senza sbilanciarsi troppo Aka7even ha puntualizzato, confermando di essersi fidanzato: “La mia vita privata è mia. Siamo due ragazzi che vivono una storia semplice. Faccio musica, non gossip”.

Con queste dichiarazioni Aka7even ha vuotato il sacco e ammesso che il suo cuore attualmente è impegnato. Non siamo in grado di dirvi chi sia la ragazza in questione e se appartiene o meno al mondo dello spettacolo. Verrà mai svelata la sua identità? Staremo a vedere!

