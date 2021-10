Spunta un video dal profilo Instagram di Webboh che potrebbe in qualche modo confermare come Aka7even sia fidanzato. Ecco quanto emerso

Amici 20: Aka7even è fidanzato?

Il 4 settembre in occasione del Premio Fabula, il Festival della scrittura dei ragazzi dai 9 ai 20 anni, che si tiene a Bellizzi (Salerno), Aka7even ha rivelato qualcosa circa la sua vita sentimentale, in questi termini: «Non sono fidanzato, ma ho una frequentazione in corso». Nel momento in cui gli è stato domandato se gli piace qualcuno, lui ha risposto così: “Sì, ma preferisco far parlare la musica e tenere la mia vita privata fuori dai social”.

Da lì la ricerca da parte di alcuni fan nel capire chi fosse la ragazza misteriosa nella vita del cantante di Amici 20, che ha preferito invece mantenere assoluto riserbo a riguardo. Ora però alcuni sostenitore del cantante hanno inviato un particolare video al sito di Webboh. Una segnalazione che conferma come il cantante possa aver trovato finalmente l’anima gemella, specie dopo la delusione amorosa vissuta nel talent con Martina Miliddi.

Dalla breve clip postata da Webboh si vede Aka7even festeggiare il suo compleanno. Ad un certo punto si sente il vocalist menzionare la parola “fidanzata”. Questo ha fatto drizzare le antenne dei fan che si continuano a domandare chi possa essere la ragazza a far battere il cuore del cantante.

La segnalazione di alcuni fan di Aka7even a Webboh. pic.twitter.com/wb2u33XFfe — disagiotv (@disagio_tv) October 23, 2021

Al momento non emergono altri dettagli a riguardo, ma pare proprio che Aka7even adesso abbia una fidanzata e sia felice. Intanto per il cantante le sorprese non sembrano essere finite qui: dalla pubblicazione del romanzo al titolo del nuovo singolo per passare alla nomination agli Ema 2021. Andiamo a rivedere tutto.

Aka: dal romanzo, al nuovo singolo e la nomination agli Ema 2021

Per Aka7even ultimamente è un momento davvero importante. Il cantante infatti ha scritto il suo primo romanzo, dal titolo 7 vite, edito Mondadori e in uscita dal 23 novembre:

“C’è stato un giorno in cui la musica è diventata la mia migliore amica, la mia stella polare, il mio sogno. Volevo raccontarvi di quel giorno, di come è arrivato, di cosa è successo dopo. Ci sono stati giorni bui e giorni incredibilmente luminosi, ci sono state paure e difficoltà da superare, per arrivare a essere quel che sono oggi. Ripercorrere quei momenti, scrivendo, mi ha fatto conoscere me stesso un po’ di più. Vorrei che lo stesso accadesse per voi. 7 VITE – il mio primo romanzo edito da Mondadori, sarà vostro dal 23 novembre”.

Ma non solo, perché le novità non sono finite qui. Aka7even molto presto porterà sui suoi canali della nuova musica. Il 29 ottobre, infatti, uscirà il singolo 6 PM. Per celebrarne l’uscita il giovane artista di Amici 20 ha deciso di tatuarselo sul collo.

Tra le altre novità che riguardano Aka7even c’è anche la notizia che riguarda la nomination agli MTV Ema 2021, che si terranno a Budapest il 14 novembre. Tra le tante categorie presente anche la “Best Italian Act“. I nominati Caparezza, Madame, i Maneskin e Rkomi. A selezionare invece il quinto nominato è stato il pubblico dei social che, attraverso dei sondaggi, ha stabilito così il vincitore.

Così tra i prescelti Aka7even, Blanco, Coma_Cose, Federico Rossi e Sangiovanni ad avere la meglio è stato proprio il primo. che ha così vinto il sondaggio ed è stato così nominato agli MTV EMA 2021 nella categoria Best Italian Act! Un risultato sorprendente per lui, che si toglie così una grandissima soddisfazione. Adesso non ci resta che attendere il 14 ottobre per scoprire chi sarà il vincitore della categoria.

A far parlare come abbiamo detto, nel mentre, è ancora la vita privata di Aka7even, il quale però a riguardo sembra essere sfuggente. Uscirà allo scoperto prossimamente? Staremo a vedere.

Novella 2000 © riproduzione riservata.