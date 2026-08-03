E’ capitato probabilmente a tutti di dover attendere più del previsto in aeroporto, o direttamente a bordo dell’aereo, a causa di un ritardo del volo. E’ quello che è successo ad Al Bano che ha atteso, assieme agli altri passeggeri a bordo di un volo Ryanair in partenza da Venezia e diretto a Brindisi, per un’ora e mezza a causa di un problema tecnico. Durante l’attesa, gli stessi passeggeri avrebbero fatto una richiesta particolare al cantautore. Ecco che cosa è successo.

Al Bano bloccato in aeroporto a Venezia per un guasto tecnico

Il volo Ryanair Venezia-Brindisi è decollato con un’ora e mezza di ritardo. Tra i passeggeri c’era un personaggio molto illustre, nonché amatissimo dagli italiani: stiamo parlando di Al Bano. Il cantautore pugliese era infatti diretto nella sua regione natale al fine di prendere parte all’apertura dei Giochi del Mediterraneo, dove è prevista una sua esibizione. Il volo sarebbe dovuto partire alle ore 10.00 ma, come detto poc’anzi, ha accumulato un ritardo di un’ora e mezza a causa di un malfunzionamento del sistema interno di comunicazione. Il personale di bordo, al fine di aggiornare tutti i presenti a bordo del volo, ha utilizzato un piccolo megafono, oggetto che ha dato il via a un curioso siparietto.

Al Bano bloccato in aeroporto a Venezia: la richiesta dei passeggeri

Sul volo Ryanair Venezia-Brindisi, partito con un’ora e mezza di ritardo, c’era come visto anche Al Bano. Durante l’attesa a bordo del velivolo, il personale di bordo ha utilizzato un piccolo megafono per aggiornare tutti i passeggeri sulla situazione con alcuni di loro che, secondo quanto riportato, avrebbero chiesto ad Al Bano di improvvisare qualche pezzo utilizzando proprio il megafono. L’idea ha contribuito a rendere più leggera l’atmosfera a bordo ma il cantautore pugliese ha preferito non esibirsi, al fine di preservare la sua voce in vista della sua esibizione sul palco dei Giochi del Mediterraneo. Il volo comunque alla fine è partito e atterrato a Brindisi senza ulteriori problemi. La notizia del siparietto in aeroporto è stata riportata inizialmente da Il Gazzettino e poi ripresa da altre testate nazionali, ma al momento Al Bano non ha rilasciato commenti a riguardo né ha quindi confermato la dinamica raccontata.

Al Bano all’apertura dei Giochi del Mediterraneo

Al Bano era diretto in Puglia per l’aperura dei Giochi del Mediterraneo, ovvero le piccole Olimpiadi dei paesi che sia affacciano al Mediterraneo e che si svolgeranno dal 21 agosto al 3 settembre 2026. Al Bano sarà impegnato nell’esecuzione dell’Inno di Mameli all’apertura dei Giochi. L’evento si terrà allo stadio Erasmo Iacovone di Taranto e vedrà anche la partecipazione di Serena Brancale, Mietta, dei Rockin’1000 e dell’Orchestra della Magna Grecia.