Al Bano è uno dei cantanti non solo più amati in Italia ma conosciuto in pratica in tutto il mondo. Come saprete la sua terra natale è la Puglia, regione alla quale è legatissimo e, specialmente, al suo paese, Cellino San Marco, che si trova in provincia di Brindisi. Non tutti magari lo sanno ma il cantante vive proprio nel suo paese natale anzi, la sua abitazione è immersa nelle Tenute Al Bano Carrisi, un vasto complesso che comprende hotel, ristorante e spa. Ma, quanto costa soggiornarvi? E mangiare? Scopriamolo insieme.

Tenuta Al Bano Carrisi: quanto costa dormire?

La Puglia, specie in estate, è una delle mete più ambite non solo da noi italiani ma anche dagli stranieri. Alcuni di voi magari non lo sapranno ma Al Bano Carrisi ha trasformato la masseria di famiglia in un vero e proprio will and wellness resort, immerso nella natura salentina. Siamo infatti a Cellino San Marco, paese natale del cantante. Nelle tenute si trova l’Hotel Felicità, il ristornate Don Carmelo e la Spa E’ la tua vita. Poi sono presenti anche una piscina estiva con pool bar e una cantina legata alla produzione vinicola della famiglia Carrisi. Vi piacerebbe soggiornare all’Hotel Felicità? Prima di capire quanto costa dormire, facciamo una breve panoramica. L’albergo dispone di camere classic, junior suite e suite, arredate in stile rustico pugliese. I prezzi variano a seconda della stagione, sul sito ufficiale non sono riportati ma i pacchetti consentono di farsi un’idea dei costi. Per esempio, il pacchetto Rituale Relax (una notte per 2 persone con accesso alla spa e cena o pranzo al ristorante) parte dai 270 euro a coppia da ottobre a maggio. In estate i prezzi aumentano, in agosto fino a 50 euro in più.

Tenuta Al Bano Carrisi: quanto costa mangiare al ristorante?

All’interno della tenuta Al Bano c’è il ristorante Don Carmelo, dedicato al padre del cantante, Carmelo Carrisi, e alla cucina tradizionale pugliese. Anche in questo caso nel sito ufficiale non compaiono i prezzi dei piatti ma, dai commenti che si possono trovare sul web, i costi variano da 50 a 70 euro a persona, a seconda di cosa si sceglie. Il ristorante propone piatti tipici della Puglia e menù legati a prodotti locali, accompagnati dai vini prodotti nelle cantine di famiglia.

Tenuta Al Bano Carrisi: quanto costano i servizi della spa?

Le tenute Al Bano Carrisi ospitano anche la spa E’ la tua vita, il fiore all’occhiello dell’intero resort. Tra i servizi a disposizione troviamo la sauna finlandese, le docce emozionali, l’hammam, l’idromassaggio con cromoterapia, il thermarium e una zona relax. L’ingresso base alla Day Spa, con percorso benessere di 90 minuti, costa da ottobre a maggio 35 euro, a giugno, luglio e a settembre 40 euro e ad agosto 45 euro. La spa mette a disposizione anche numerosi trattamenti e massaggi.