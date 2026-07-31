Andrea Cioffi è un artista che produce musica e testi dai sentimenti che, spesso, lo riguardano. «L’amore è un paradosso, perché passi dall’essere tutto per una persona all’essere niente nel momento in cui la storia finisce. Devi essere pronto a vivere emozioni forti, ma io sono sempre ben disposto ad accoglierlo nel mio cuore: è la cosa più bella del mondo. Questo sentimento muove tutto», ha confessato durante l’intervista il cantante salentino.

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La musica di Cioffi

Un artista che racconta i legami puri e reali, spesso eterei e non eterni, con tutte le conseguenze che ciò comporta. Ma nel suo repertorio c’è spazio anche all’adorata madre Laura (con l’omonimo brano), scomparsa cinque anni fa. «È perennemente al mio fianco», racconta con orgoglio e affetto Cioffi.

«Nei miei brani ci sono sicuramente tanti frammenti di vita e di esperienze vissute», ha spiegato Cioffi sull’origine della sua produzione musicale, decisamente legata a esperienze di vita vissute, che si fondono con il suo particolare modo di vivere i legami sentimentali. «La paura di amare? Ho il terrore, come tutti, di star male. Ma sarà comunque bellissimo innamorarsi mille volte finché non arriverà l’anima gemella», ha spiegato durante l’intervista il cantautore originario di Galatina.

Il rapporto professionale con Noemi

«Lavorare con Noemi è stato un onore. Come dico sempre, lei è una donna con la “D” maiuscola, che mi ha offerto l’opportunità di farmi conoscere», spiega Cioffi sulla collaborazione, fondamentale, che ha avuto con la cantante romana, con la quale ha prodotto il brano Farfalle (nello stomaco).

L’intervista integrale a Cioffi, di Barbara Carere, nel numero di Novella 2000 in edicola. Per avere la vostra copia digitale in promo cliccate QUI. Per la app di Novella 2000 su Apple Store QUI e QUI per Google Play.

(l’immagine di copertina è di Simone Cascioni)

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