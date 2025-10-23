Dopo i rifiuti degli ultimi due anni, Al Bano torna a parlare di Sanremo e chiude per sempre le porte al Festival della canzone italiana. Ecco le sue ultime dichiarazioni.

Le parole di Al Bano

“Non sono io che ho cancellato Sanremo, è Sanremo che ha cancellato me”. Inizia così l’intervista che Al Bano ha rilasciato al settimanale Oggi, che in queste ore sta già facendo discutere il web. Come è noto a tutti, il celebre artista di Cellino San Marco è stato scartato dalla kermesse musicale sia nel 2024 che nel 2025 e adesso, a distanza di mesi dall’accaduto, annuncia di aver chiuso per sempre le porte al Festival della canzone italiana. Nel corso della chiacchierata con la rivista Carrisi ha rivelato cosa sarebbe accaduto negli ultimi anni, dando così la sua versione dei fatti.

Tutto sarebbe iniziato nel 2023, quando la voce di Felicità aveva sottoposto un brano ad Amadeus. Il conduttore avrebbe però proposto al cantante di portarlo l’anno successivo e di esibirsi in trio con Gianni Morandi e Massimo Ranieri. A quel punto Carrisi spiega: “Quel trio era una mia vecchia idea e ho accettato. Ho tenuto la mia canzone in caldo e l’anno dopo Amadeus m’ha fatto un discorso strano, m’ha detto che il trio era stato un successo pazzesco e se fossi tornato sul palco da solo avrei rovinato quel ricordo. Quindi era meglio se me ne stavo a casa. Per me è stata un’offesa, una presa in giro inaccettabile”.

Ma non è finita qui. Al Bano rivela anche cosa sarebbe accaduto quest’anno con Carlo Conti, che ha preso il comando del Festival di Sanremo dopo l’addio di Amadeus. In merito Carrisi dichiara: “Lui mi voleva con Romina. Ma non era possibile perché quel duo di fatto non esiste più. Mi chiede una canzone, vado nel suo ufficio, gliela faccio ascoltare e lui con tutto il suo staff si mostrano entusiasti. Passano alcune settimane, annunciano i concorrenti e io non ci sono”.

Adesso dunque l’artista, a seguito di quanto accaduto, ha deciso di chiudere per sempre le porte al Festival di Sanremo e a riguardo ha dichiarato: “Su Sanremo ho messo una croce. L’ho fatto a malincuore, con molta amarezza, ma non torno indietro. Basta!”.