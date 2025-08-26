Non ci sta Al Bano e punzecchia Carlo Conti e Amadeus

Al Bano non risparmia delle critiche ad Amadeus e Carlo Conti per averlo escluso dal Festival di Sanremo. In un’intervista a La Stampa, ha parlato di mancanza di rispetto e ha ricordato i tempi di Pippo Baudo.

Le parole di Al Bano

Al Bano Carrisi torna a parlare del Festival di Sanremo e lo fa con parole piuttosto dirette e senza troppi fronzoli. In un’intervista rilasciata a Marinella Venegoni per La Stampa, il cantante pugliese ha lanciato alcune frecciatine dirette ai due ultimi direttori artistici del Festival, Amadeus e Carlo Conti, colpevoli – secondo lui – di averlo escluso dai “big” e di non aver mostrato il dovuto rispetto per la sua carriera.

“Se sto pensando al Festival di Sanremo 2026? Ero abituato a un signore che aveva per nome Pippo Baudo,” ha dichiarato Al Bano, “ Amadeus e Carlo Conti mi hanno dimostrato che il mondo è cambiato. Quando si parla di una proposta, si può dire di sì ma anche di no, però non debbono farti fare la figura del cog***ne. Le parole debbono avere un peso”.

Il cantante ha poi aggiunto, con tono ironico ma deciso: “Io debbo passare gli esami con loro? Semmai loro con me, data l’età ed esperienza… senza presunzione. Nella mia vita ho sempre scelto incontri godibili dal punto di vista umano“.

Non è la prima volta che Al Bano Carrisi esprime delusione per l’atteggiamento della direzione artistica del Festival. Solo poche settimane fa, in un’intervista a LaPresse, aveva affermato di non aver ancora deciso se presentare un brano per Sanremo 2026, ma di voler prima ricevere garanzie: “Se non mi vogliono, non me ne frega niente”.

Al Bano, con alle spalle una carriera che ha attraversato decenni e generazioni, sembra non aver ancora chiuso definitivamente la porta del Festival, ma ha chiesto rispetto e chiarezza. Che sia pronto a tornare sul palco dell’Ariston, magari con una canzone inedita? Lo scopriremo nei prossimi mesi.