Durante un concerto a Serradifalco, Al Bano si è arrampicato su un traliccio del palco mentre cantava, lasciando il pubblico tra stupore e applausi. A 82 anni, il cantante continua a stupire con queste trovate. Il video è diventato virale sui social, tra commenti divertiti e polemiche.

Al Bano si arrampica su un traliccio

Lo spettacolo con Al Bano è sempre ricco di colpi di scena, ma questa volta ha decisamente superato le aspettative. Durante un concerto tenutosi in piazza Vittorio Emanuele a Serradifalco, in provincia di Caltanissetta, l’artista pugliese si è reso protagonista di un gesto a dir poco sorprendente: si è arrampicato su un traliccio del palco, mentre continuava a cantare con il microfono in mano. Ecco il video che dimostra quello che vi stiamo raccontando…

Un comportamento non del tutto nuovo per i fan più affezionati, ma che continua a stupire soprattutto considerando i suoi 82 anni. Inarrestabile e pieno di energia, Al Bano ha dimostrato ancora una volta di non volersi limitare a una semplice esibizione sul palco. Con movimenti sicuri, si è avvicinato alla struttura metallica e ha iniziato a scalarla tra l’incredulità del pubblico, spiazzato ma al contempo un po’ preoccupato.

Giunto a metà del traliccio, l’artista si è fermato, ha allargato le braccia rivolgendosi al pubblico e ha proseguito la performance senza mai perdere il ritmo. Le immagini del momento di Al Bano, ovviamente, sono state immediatamente riprese dagli spettatori e diventate virali su TikTok, Instagram e Facebook.

Il video in pochi istanti ha scatenato delle reazioni contrastanti. C’è chi ha elogiato la vitalità e lo spirito del cantante e chi, invece, ha espresso preoccupazione per la sicurezza, sottolineando i rischi di un gesto simile a prescindere dall’età.

Non è la prima volta che Al Bano si cimenta in queste acrobazie: già nel luglio del 2023 aveva fatto parlare di sé durante un’esibizione a Pomigliano d’Arco, dove si era arrampicato su una struttura simile. Ora ha deciso di ripetersi!

