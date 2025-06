Oggi, in diretta a Pomeriggio Cinque News, Al Bano ha replicato per la prima volta alle polemiche che lo hanno travolto negli ultimi giorni a seguito del concerto in Russia.

La replica ufficiale di Al Bano

Negli ultimi giorni a tornare al centro dell’attenzione mediatica è stato nientemeno che Al Bano. Il celebre e amato artista, da anni nel cuore del grande pubblico, lo scorso 20 giugno si è recato a San Pietroburgo, in Russia, per tenere un concerto evento alla presenza di oltre 600mila persone. In rete tuttavia non tutti hanno gradito il gesto del cantante, per via dell’attuale situazione politica, e così Carrisi è finito al centro di una lunghissima polemica. In molti si sono infatti duramente scagliati contro il Leone di Cellino e anche la sua ex moglie, Romina Power, si è dissociata.

A seguito delle feroci critiche così oggi Al Bano ha voluto rompere per la prima volta il silenzio e in diretta a Pomeriggio Cinque News ha replicato alle accuse ricevute dopo il concerto Russia. Il cantante ha dunque specificato di aver partecipato a un format che si tiene da ben 15 anni e che non ha alcuno scopo politico. Carrisi ha così dichiarato:

“Prima di andare in Russia mi sono informato. Si trattava di un format che fanno da 15 anni. Non c’è niente di politico. È stata una serata fantastica. Ho fatto benissimo a cantare a San Pietroburgo, per una serata normale. Dov’è l’errore? Mi hanno chiamato e sono andato. Non ho cantato solo Felicità, ho fatto un concerto di 48 minuti”.

#Albano, critiche e polemiche per il concerto in Russia Il cantante a #Pomeriggio5 News: "Ho fatto benissimo a cantare a San Pietroburgo"

Ma non è finita qui. Successivamente Al Bano ha ammesso che accetterebbe di cantare anche in Ucraina qualora arrivasse un invito ufficiale. Infine Carrisi ha dichiarato di essere un uomo di pace e di aver voluto portare un messaggio di speranza con la sua musica.