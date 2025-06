In queste ore è emersa una segnalazione su Francesca Bosco che ha lasciato i fan scossi. Stando a quanto riferito, la ballerina si starebbe scrivendo di nascosto con un altro ex allievo di Amici 24, amico del suo fidanzato Jacopo Sol. Ecco cosa sta accadendo.

Spunta una segnalazione su Francesca Bosco

Quest’anno, nella scuola di Amici 24, è nato l’amore tra Francesca Bosco e Jacopo Sol. Fin dal primo momento la ballerina e il cantante sono apparsi in perfetta sintonia e anche dopo la fine del talent show di Maria De Filippi si sono mostrati insieme sui social affiatati e innamorati. Migliaia di fan hanno così iniziato a fare il tifo per i due, che in breve sono diventati una delle coppie più amate tra quelle nate all’interno del programma. Tuttavia oggi è spuntata una segnalazione che sta lasciando il web perplesso. Ma andiamo con ordine e capiamo cosa sta accadendo.

Stando a quanto riferito da Deianira Marzano, che ha ricevuto un messaggio da una follower, sembrerebbe che Francesca si stia scrivendo di nascosto con un altro ex allievo di Amici 24. Ma non solo. Sempre stando a quanto si legge nella segnalazione, pare che la persona in questione sarebbe un caro amico di Jacopo.

Naturalmente andiamo a precisare che al momento si tratta solo di indiscrezioni e di pettegolezzi e che non c’è alcuna prova che confermerebbe quanto vi abbiamo appena raccontato. Per di più a oggi Francesca Bosco e Jacopo Sol sembrerebbero essere ancora innamoratissimi e pare che tutto stia procedendo a gonfie vele tra la ballerina e il cantante.

Novella intanto è a completa disposizione dei diretti interessati, qualora decidessero di rompere il silenzio e di fare chiarezza sulla situazione. Nel mentre però vi invitiamo a prendere i gossip con le pinze in attesa di ulteriori aggiornamenti.