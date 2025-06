Con un post sui social, Belen Rodriguez ha annunciato di aver messo in vendita la borsa Birkin che Stefano De Martino le regalò per i suoi 30 anni. Il prezzo? Ben 10mila e 500 euro!

Il gesto di Belen Rodriguez non passa inosservato

Sono trascorsi alcuni anni da quando Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno messo fine al loro matrimonio. A oggi sembrerebbe che i rapporti tra la showgirl e il conduttore di Affari Tuoi siano ancora tesi e solo di recente è accaduto qualcosa che non è passato inosservato. Proprio la presentatrice argentina, nel corso di un’intervista, ha speso forti parole per il suo ex marito, al punto da affermare:

“Il ragazzo è bravo, furbo, è capace. Ma è vero che è nato come ‘il fidanzato di Belen’. Anch’io vorrei trovare un fidanzato che mi faccia dire ‘sono la fidanzata di’. Però, a parte questo, che gli vuoi dire a Stefano? Chi dice ‘non è bravo’ è perché rosica. Poi ci sono tanti modi per arrivare e ognuno decide cosa sacrificare”.

Ma non è finita. Nelle ultime ore infatti è accaduto dell’altro che ha lasciato tutti senza parole. Con un post pubblicato sui suoi profili social, Belen Rodriguez ha annunciato di aver messo in vendita una delle sue borse più preziose di sempre: la Birkin. Non tutti però ricordano che fu proprio Stefano De Martino, nel lontano 2014, a regalare l’accessorio alla sua ex moglie in occasione del suo 30esimo compleanno. Adesso così Belen ha deciso di disfarsi non solo della Birkin, ma anche di altre borse inutilizzate per svuotare il suo armadio. Il prezzo richiesto? Ben 10mila 500 euro.

Naturalmente il gesto della Rodriguez non è passato inosservato e in molti stanno già attendendo la reazione di Stefano De Martino, che al momento non è ancora arrivata.