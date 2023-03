Al via le riprese di Infiniti: cast, trama e news

NEWS

Niccolo Maggesi | 1 Marzo 2023

Battuto il primo ciak di Infiniti, nuovo film di Cristian De Mattheis già annunciato all’ultimo Festival del Cinema di Venezia.

Il debutto di Lorenzo Barbin

Le riprese sono cominciate proprio nelle ultime ore, ed hanno visto debuttare sul set il giovane Lorenzo Barbin, che entra nel cast della pellicola dopo aver lavorato finora soprattutto sulle passerelle. Barbin, vent’anni appena e originario di Legnano, è infatti tra i mannequin più richiesti dal mondo della moda.

Di recente ha fatto da modello per la campagna stampa di Dolce & Gabbana, ma il ragazzo è studente al Politecnico anche se sempre più corteggiato dagli ambienti dello spettacolo.

Lorenzo ha però ceduto al solo corteggiamento di Cristian De Mattheis e la produzione di Infiniti, che vedrà effettivamente la luce nei prossimi mesi. Al centro della storia un amore travagliato e profondo che avrà anche Lorenzo tra i personaggi principali.

E mentre prosegue gli studi accademici, Lorenzo non mancherà di progredire anche nella recitazione, per cui il film di De Mattheis è già un ottimo allenamento.

Regista e cast di Infiniti

De Mattheis è noto per aver diretto serie TV e altri film per il cinema. Tra le fiction alle quali è legato il suo nome ci sono quelle di Mediaset RIS – Delitti imperfetti, Il tredicesimo apostolo, Le mani sulla città, Squadra Mobile e il progetto Rai Questo nostro amore.

Per il grande schermo, invece, a lui si deve il debutto come attori del trio di tenori Il Volo, comparso in Un amore così grande nel 2017.

Qui De Mattheis raccontava un’altra vicenda di amore e arte. Il giovane Vladimir, di origini russe, si è trasferito a Verona dopo la morte della madre, e lì si cimenta nel canto finché un impresario dell’Arena lo nota e gli chiede di aprire un concerto del Volo. Intanto Vladimir ha anche conosciuto Veronica, della quale si è perdutamente innamorato.

L’anno dopo la sua uscita il film ha ottenuto il premio del pubblico al WorldFest di Houston, oltre a restare nella memoria di tutti i fan del trio.

Nel cast di Infiniti anche altri volti noti al grande pubblico. Uno su tutti il ballerino e attore Gabriele Rossi e Riccardo Polizzy Carbonelli conosciuto per il ruolo di Roberto Ferri in Un Posto al Sole.