Ospite in studio a La Vita in Diretta Alba Parietti ha fatto una battuta di troppo sulle nozze di Selvaggia Lucarelli e del suo compagno Lorenzo Biagiarelli. La frase ha portato alla reazione della giudice di Ballando con le Stelle, che è sbottata sui suoi social.

La ‘battuta’ di Alba Parietti

A La Vita in Diretta si è parlato del matrimonio (che avverrà nel 2026) tra Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli. Alberto Matano in studio con i suoi ospiti ha affrontato l’argomento e tra i presenti c’era anche Alba Parietti, che detto una frase tirando in ballo il compagno della giudice di Ballando con le Stelle. Per quanto Matano abbia tentato di metterci una pezza, è servito a poco.

Tutto è cominciato proprio da Alberto Matano, che ha domandato ad Alba Parietti se si sentisse di fare gli auguri a Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli. Lei però ha risposto in questo modo, spiazzando tutti:

“Devo fare gli auguri? Ok, allora, faccio tantissimi auguri a Lorenzo. E perché essendo più giovane di lei, lui prenderà la pensione di reversibilità che è una cosa molto interessante. Un qualcosa di interscambiabile. A parte tutto auguri, io non odio nessuno“.

Come detto Alberto Matano ha tentato di intervenire e recuperare, ma ormai era troppo tardi. Tra Alba Parietti e Selvaggia Lucarelli è ormai noto ci siano delle vecchie ruggini da Ballando con le Stelle. Questi commenti pungenti dunque non fanno che alimentare ulteriormente il tutto.

La reazione di Selvaggia Lucarelli

Chi guardava la puntata de La Vita in Diretta e ha sentito le parole di Alba Parietti ha commentato l’accaduto e ha taggato subito Selvaggia Lucarelli: “Ti può anche stare sul ca**o Selvaggia Lucarelli ma la battuta della Parietti sulla pensione di reversibilità è squallida“. La giurata di Ballando Con le Stelle sembra essersi detta d’accordo e commentato con un: “Ignobile“.

Il commento di Selvaggia Lucarelli

Ma non solo, perché tra le storie Instagram ha anche condiviso il video del momento e ha voluto aggiungere due parole:

“In un giorno di festa in cui tutti ci fanno gli auguri e tutti gli ospiti de La Vita in Diretta avevano detto cose e divertenti sull’annuncio di matrimonio, questa povera donna fa gli auguri a Lorenzo perché prenderà la pensione di reversibilità quando crepo, ESSENDO PIÙ GIOVANE”, ha scritto Selvaggia Lucarelli.

La risposta di Selvaggia Lucarelli alle parole di Alba Parietti pic.twitter.com/1h9HtzejB7 — Novella2000 Archive (@disagio_tv) April 5, 2025

Ci sarà un chiarimento tra le parti?