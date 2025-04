Ancora emozionata per la vittoria del Grande Fratello, Jessica Morlacchi in un’intervista è tornata a parlare della cugina Elodie e ha confidato se l’ha sentita dopo il reality show.

Jessica Morlacchi torna a parlare di Elodie

Il Grande Fratello sembra essersi concluso solo sulla carta, dato che ogni minimo movimento social (e non) viene captato dagli utenti dei social attentissimi e curiosi di scoprire la loro vita fuori. Jessica Morlacchi, vincitrice di questa edizione, è ancora incredula di essere riuscita a trionfare in quel reality a cui ha sempre sognato di partecipare. E recentemente è tornata a parlare anche di Elodie!

In un’intervista rilasciata a SuperGuida TV, Jessica Morlacchi ha confidato infatti che sta ancora realizzando. Lei era convinta che vincesse Helena Prestes e non aveva tenuto conto a questa eventualità. Non aveva capito che avrebbe potuto riuscirci, ma è felice ed emozionata per questo.

Il Grande Fratello per Jessica Morlacchi è stato un viaggio davvero pazzesco ed è stata lei stessa a raccontare che prima del suo ingresso Elodie le ha fatto il suo personale in bocca al lupo. Peraltro sempre la cantante ha confidato che tra loro c’è un legame di parentela e svelato che sono cugine. Proprio a SuperGuida TV è tornata a parlare di lei e ha confidato quanto segue:

“Elodie mi ha fatto un grandissimo in bocca al lupo prima di entrare nella Casa e spero di poterla risentire presto ma anche vederci perché io la adoro. È una ragazza della porta accanto che merita tutto il successo che sta avendo. Sono tanto felice per lei”.

Poi alla frase su un possibile duetto tra loro, Jessica Morlacchi (che vuole fare musica e spera sempre di calcare il palco di Sanremo) non ha esitato a confessare che le piacerebbe molto condividere un progetto musicale insieme. Sarebbe un sogno curioso da realizzare:

“Fare un duetto con lei sarebbe un sogno. Io credo che i sogni si possono realizzare, tutto può essere. Due cugine che duettano…wow”, ha detto Jessica Morlacchi.

E chissà che anche questo desiderio di Jessica Morlacchi non possa realizzarsi un giorno!