Ospite da Alessia Marcuzzi nel programma Obbligo o Verità, Alba Parietti ha risposto a distanza a Selvaggia Lucarelli, che aveva parlato di lei la puntata precedente. La conduttrice non ci è andata leggera…

Alba Parietti risponde a Selvaggia Lucarelli

A Obbligo o Verità durante la puntata Alba Parietti ha presenziato in qualità di ospite e ha risposto a Selvaggia Lucarelli. La padrona di casa Alessia Marcuzzi ha introdotto l’argomento. Così la conduttrice le ha mostrato le immagini della precedente puntata in cui ha presenziato proprio la nota giornalista.

Durante uno dei giochi Alessia Marcuzzi in quel frangente ha chiesto a Selvaggia Lucarelli di indovinare chi avesse detto la frase: “Basta ti proibisco… sei una mitomane pericolosa!”. La giornalista ha spiegato si trattasse di una frase detta da Alba Parietti durante una delle puntate di Ballando con le Stelle, dopo che lei aveva espresso un giudizio: “Talmente ridicola sta frase dove mi diceva che mi proibiva di parlare… era diventata persino un meme”.

Tornati in studio, Alessia Marcuzzi ha chiesto alla sua ospite di commentare e rispondere a Selvaggia Lucarelli:

“Non voglio rispondere a Selvaggia. Perché tra parentesi ci sono altre tre persone coinvolte, che devo dire sono state discretamente sputt***te senza contraddittorio. A parte che le cose come le descrive lei di solito sono mistificate. Nella fattispecie io non ho dato della mitomane per una che mi sta giudicando per il ballo, ma a una che sta infierendo su altre cose personali. Quindi il ballo non c’entrava proprio niente”, ha prontamente detto Alba Parietti.

La conduttrice ha proseguito il discorso e ha ancora aggiunto: “Non mi piace la mistificazione. Io considero Selvaggia Lucarelli una donna intelligente. Ma l’intelligenza si vede nella sua applicazione. La sua è quella di sputt****re regolarmente il prossimo. Quindi io lo trovo non all’altezza della sua intelligenza, perché a quest’ora dovrebbe partorire qualcosa di meglio”, ha concluso Alba Parietti.

Il tutto va ad aggiungersi a quanto successo nei giorni scorsi, quando Selvaggia Lucarelli ha annunciato le nozze con il compagno Lorenzo Biagiarelli. A La Vita in Diretta, poi, Alba Parietti nel commentare la notizia si è lasciata andare a una battuta di troppo, che ha fatto sbottare la giudice di Ballando con le Stelle. Ora le nuove dichiarazioni. Selvaggia come risponderà stavolta?