Andrea Sanna | 15 Novembre 2022

GF Vip 7

La frase di Alberto De Pisis contro Daniele

Gli strascichi della puntata di ieri iniziano a farsi sentire tra gli inquilini della Casa del GF Vip 7. Mentre Daniele Dal Moro ha avuto modo di chiarire con Antonino Spinalbese, pare non essere lo stesso con Oriana Marzoli. Tra i due nel post puntata c’è stato un accesissimo scontro (QUI IL VIDEO), dove il ragazzo veronese ha chiaramente detto di non credere alle sue parole. Questa mattina la vippona ha parlato di questo con Alberto De Pisis, il quale ha detto poi cosa ne pensa. Peccato, però, che una sua frase contro Daniele ha scatenato il web. Ma partiamo per ordine.

Ritrovatasi in cucina con il suo amico Alberto De Pisis, quindi, Oriana Marzoli ha rivelato cosa è successo la sera precedente: “Ho parlato con Daniele. Adesso tra loro (tra Dal Moro e Spinalbese ndr) tutto bene. Io però mi sono scusata con lui. Gli ho detto che se in qualche modo mi sono avvicinata a lui era solo per dare fastidio ad Antonino. Poi gli ho detto che non ho voluto giocare per fare del male a nessuno e che mi volevo solo divertire, riconoscendo che comunque è sbagliato e chiedevo scusa, dispiacendomi. Però non mi crede, pensa sia una scusa”.

Alberto De Pisis ha ascoltato in silenzio ad ascoltare, per poi intervenire: “Va bene amore, credo di essermi già annoiato abbastanza con questa vicenda”, trovando d’accordo la stessa Oriana Marzoli. Successivamente sempre l’influencer ha aggiunto: “Troppe attenzioni a chi non le merita, peraltro. Sembra un sordomuto, non parla, non dice le cose. E lo so, lui non parla e non dice niente. Facciamo che pensi a te e che campi cent’anni”. La vippona ha risposto: “Non parla. Lui dice solo di non voler essere messo in mezzo”, ha proseguito Oriana.

Le parole pronunciate da Alberto De Pisis, che potete riascoltare grazie al video, hanno suscitato non poco clamore tra gli utenti del web. I più si sono detti contrariati dall’esternazione del ragazzo nei confronti di Daniele Dal Moro e hanno trovato la sua frase davvero poco carina. “Alberto io ti amo, lo sai. Ma sti scivoloni non li accetto nemmeno da te. Le parole hanno un peso e bisogna ricordarselo sempre”, ha scritto qualcuno mentre c’è anche chi ha provato a prendere le sue difese.

L’accaduto sta facendo molto discutere e capiremo se nella prossima puntata di lunedì se ne parlerà.