1 Le parole di Aldo sull’amicizia con Alex Belli

Al Grande Fratello Vip, a inizio percorso, Aldo Montano insieme ad Alex Belli e Manuel Bortuzzo, formavano un trio speciale, che aveva conquistato tutti. Pian piano, però, l’amicizia tra lo schermidore e l’attore è andata via via a raffreddarsi, fino a che i due non sono arrivati allo scontro accesissimo, fino a distaccarsi completamente. A seguire Aldo e Alex hanno provato a chiarirsi, ma con scarsi risultati e, anche una volta usciti dal programma, le cose tra loro non sono cambiate.

Proprio di questo ha parlato Aldo Montano in un’intervista rilasciata al settimanale Chi. Allo sportivo è stato chiesto se ci sarà mai possibilità che lui e Alex Belli possano tornare a essere amici. Il campione olimpico, però, a riguardo non sembra avere grandi dubbi, definendo “troppo pittoresco” l’atteggiamento dell’ex coinquilino. Queste le sue parole estrapolate dal giornale e raccolte da Biccy:

“Direi che per come stavano andando le cose con lui lo scontro era inevitabile. Con lui è tutto troppo pittoresco. Le sue reazioni sono sempre troppo plateali. La delusione ti fa rompere quella fiducia che si era instaurata all’inizio, quindi basta. Non torneremo amici. Ma tranquilli che non muore mica il mondo”.

Successivamente, sempre per quanto riguarda le amicizie nate nella Casa del GF Vip, Aldo Montano non ha avuto dubbi su Gianmaria Antinolfi e Manuel Bortuzzo, per cui spesso condivide pensieri anche sui social, come vedremo. Proprio Aldo ha detto di essere incuriosito anche da un altro concorrente, che spera di conoscere meglio a programma concluso:

Le amicizie vere che ho creato sono altre. Sicuramente fuori ritroverò Manuel Bortuzzo, ma anche Gianmaria. A parte loro mi incuriosisce tanto Barù. Ammetto che mi piace molto. Penso sia ironico. Mi piace tanto come parla, è tagliente ma mai volgare. Spero in studio di farci due chiacchiere”.

Ha concluso Aldo Montano. Nel mentre sui social in queste ora l’atleta ha riservato un pensiero a Gianmaria Antinolfi…