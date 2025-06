Stando a quanto è emerso in rete nelle ultime ore, la Rai avrebbe acquistato uno storico titolo di Mediaset: Chi ha incastrato Peter Pan? Alla conduzione del programma ci sarebbe un inedito gruppo.

Sta per tornare Chi ha incastrato Peter Pan?

Nel corso degli ultimi anni le reti televisive hanno spesso riportato in vita, a volte anche con grande successo, alcuni format che hanno fatto la storia del piccolo schermo. Tanti sono i programmi che sono stati richiesti a gran voce dal pubblico e solo nelle ultime ore è arrivata una notizia che ha sorpreso tutti quanti. Secondo quanto riferito da Hit infatti sembrerebbe che la Rai abbia acquistato uno storico titolo di Mediaset: Chi ha incastrato Peter Pan? Il programma, andato in onda su Canale 5 per cinque edizioni, ha visto la conduzione di Paolo Bonolis. Protagonisti della trasmissione erano dei bambini dai 4 ai 9 anni, che venivano sottoposti a domande su argomenti riguardanti il mondo degli adulti.

Ma non solo. I piccoli, puntata dopo puntata, intervistavano anche alcuni volti noti del mondo dello spettacolo, con domande scomode e curiosità scaturite dall’innocenza di quell’età. Da ormai 8 anni tuttavia il programma non va più in onda, ma a breve il format farà ritorno in tv.

Chi ha incastrato Peter Pan? sta infatti per debuttare in Rai e nei prossimi mesi tornerà dunque a tenere compagnia al grande pubblico. Per la prima volta dalla nascita della trasmissione però alla conduzione non ci sarà Paolo Bonolis, ma bensì un gruppo del tutto inedito. Stando a quanto si legge, a prendere in mano le redini del programma sarebbero i The Jackal e Frank Matano.

Attualmente però i vertici Rai non hanno ancora confermate le voci di corridoio e solo tra pochi giorni, nel corso della presentazione dei prossimi palinsesti, scopriremo cosa accadrà.