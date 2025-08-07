Alessandra Amoroso è tornata ancora una volta a replicare agli hater che non vedono di buon occhio il suo stare sul palco mentre è incinta della prima figlia.

La replica di Alessandra Amoroso

Alessandra Amoroso darà alla luce molto presto la sua prima figlia ma ciò non la ferma dallo stare completando il suo tour. In queste settimane, infatti, l’abbiamo vista scatenarsi sul palcoscenico con gioia e non sono mancati momenti emozionanti o molto divertenti.

Possiamo per esempio citare la tenera dedica al suo compagno, che era andato a vederla e sostenerla, oppure il giorno in cui ha fermato il concerto perché sua figlia stava scalciando dentro la pancia. Ta i momenti più esilaranti, inoltre, possiamo menzionare la tappa in cui ha scordato il testo di una sua canzone.

Tuttavia, per quanto sia amata, le critiche degli hater continua a farsi sentire e anche in questo periodo non sono da meno. Qualcuno sui social l’ha criticata sostenendo che, essendo in stato interessante, dovrebbe fermarsi invece di ballare sopra un palco. Tra le pagine di Grazia, come riportato anche da Today, Alessandra Amoroso ha proprio replicato a tutto ciò:

“Le persone vogliono (e non so se per gli artisti maschi è lo stesso) la giustificazione per ogni cosa: io sto in giro a giustificare la mia gravidanza, la mia pancia, la mia presenza sui palchi, il mio lavoro.

Mi viene da chiedere: ‘Ma a te dà fastidio il mio portare il pancione con disinvoltura?’. E se ci penso, succede anche in generale, non solo durante il tour”.

Giò in passato Alessandra Amoroso aveva dichiarato di non dare peso a certi commenti e sul palco aveva affermato: “Volevo dirvi che lei sta benissimo e se io sto bene anche lei sta bene“. Non vediamo l’ora di poter finalmente conoscere Penelope!