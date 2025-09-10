Poche ore fa Alessandra Amoroso ha annunciato la nascita di sua figlia Penelope. Sui social intanto arriva la reazione del Penny Market, che ironizza con un simpatico post che arriva fino alla cantante stessa.

Il post del Penny Market e la reazione di Alessandra Amoroso

Dopo ore di gossip e di pettegolezzi, finalmente ieri sera Alessandra Amoroso, con un tenero post pubblicato sui social, ha annunciato di aver partorito e di aver dato alla luce la sua prima figlia, Penelope. La cantante salentina ha anche mostrato un dolce scatto della bambina, che ha già conquistato il web intero. Queste le dichiarazioni dell’ex allieva di Amici di Maria De Filippi:

“Quando sei nata c’era una luna bellissima. E anche lei era lì per te. Penelope Maria, 6/09/2025. Grazie a tutte le persone che in questi mesi ci sono state accanto con attenzione e che mi hanno fatto vivere con serenità questa gravidanza. Grazie per i messaggi, sinceri e pieni d’affetto, per tutti i pensieri non scontati che mi e ci avete rivolto. Grazie infine alla nostra famiglia e ai nostri amici: si dice che per crescere un bambino ci voglia un villaggio e il tuo villaggio, Penny, trabocca già d’amore”.

Il web intero intanto si è unito nel fare i migliori auguri ad Alessandra Amoroso, che è diventata mamma per la prima volta. A non tardare è stata anche la reazione del Penny Market, che con un simpaticissimo post ha ironizzato sulla nascita di Penelope, affermando: “Ale, che dire…Penny è una favola”. Il divertente messaggio è arrivato fino alla stessa Alessandra, che a quel punto a commentato con ironia con una serie di emoji.

La Amoroso intanto si sta godendo questi primi giorni insieme alla sua bambina e a lei e al suo compagno Valerio rinnoviamo i nostri più sinceri auguri.