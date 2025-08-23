Dopo il successo dell’ultimo tour, il concerto evento di Alessandra Amoroso alle Terme di Caracalla andrà in onda in TV: dove e quando.

Ecco dove va in onda il concerto di Alessandra Amoroso

Il tour estivo di Alessandra Amoroso è stato un vero successo e si è concluso con una proposta di matrimonio a sorpresa. Date sold out, pubblico calorosissimo e tante belle emozioni da vivere. La cantante ha affrontato la tournée nonostante la gravidanza e le critiche a riguardo, alle quali ha risposto in modo elegante e impeccabile. Ma c’è stata una data che tra tante ha attirato l’attenzione: quella dell’11 giugno.

Durante questa giornata infatti Alessandra Amoroso è andata in scena con un live meraviglioso nella splendida cornice delle maestose Terme di Caracalla, a Roma. L’artista salentina ha portato sul palco successi passati, ma anche hit recenti, tanti duetti e bella musica, tutta da vivere e cantare a squarciagola.

Ebbene se volete rivivere tutto questo perché avete avuto la possibilità di esserci, oppure perché avreste voluto tanto partecipare ma non c’è stata possibilità, potete rimediare. Come? Mediaset, come già si vociferava da tempo, ha ufficializzato con un promo l’arrivo in TV del concerto di Alessandra Amoroso su Canale 5. Ma quando sarà visibile? L’evento musicale si potrà seguire il giovedì 4 settembre in prima serata.

ARRIVA finalmente il concerto evento di #AlessandraAmoroso dalle Terme di Caracalla.



Giovedì 4 settembre in prima serata su #Canale5 #AscoltiTv pic.twitter.com/PNQVkqAUB0 — Cristian (@yosoyelfanal) August 23, 2025

Le immagini peraltro ricordano che non sarà da sola sul palco. Alessandra Amoroso infatti per l’occasione ha invitato tanti amici e colleghi per condividere con loro duetti davvero imperdibili, da Gigi D’Alessio a Serena Brancale e non solo!

Ricordiamo ovviamente che oltre Canale 5, la messa in onda è visibile anche su Mediaset Infinity, su sito, app e smart TV. E se non siete in casa potrete sempre recuperarlo dalla piattaforma! Alessandra Amoroso è pronta a farci vivere delle gran belle emozioni, in attesa della nascita della piccola Penelope Maria. Preparate i fazzolettini!