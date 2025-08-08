Dopo le critiche per la sovraesposizione di sua figlia sui social, Belen Rodriguez è finita sotto ai riflettori per la lite con il benzinaio a Porto Cervo. Nonostante i lavori in corso, la showgirl ha spostato un birillo per passare e questo ha fatto infuriare gli addetti ai lavori, che non gliele hanno mandate a dire.

La lite tra Belen Rodriguez e il benzinaio

La Nuova Sardegna ha diffuso in rete in queste ore il video di una lite di Belen Rodriguez durante la sua vacanza a Porto Cervo. La conduttrice argentina ha discusso animatamente con un benzinaio, il quale cercava di farle capire che la strada in questo momento è sbarrata per lavori e dunque le auto non possono attraversarla.

Dalla sua però Belen Rodriguez è sembrata piuttosto contrariata e il video in questione ha mostrato il nervosismo manifestato dalla showgirl. La colpa sarebbe della viabilità della zona vicina al famoso locale “Sottovento”, che pare averla un po’ confusa.

La dinamica della lite tra Belen e il benzinaio

Come ricostruito da La Nuova Sardegna quando Belen Rodriguez, a bordo del suo Suv si è fermata alla stazione di servizio, in ristrutturazione, ha rimosso il segnale che ne indicava il divieto di passaggio.

«Ma scusami, io ti dico che non puoi passare: perché hai spostato il birillo?», a pronunciare la frase il benzinaio. Il birillo, come mostrato nel video, voleva semplicemente indicare il pericolo di un tombino scoperchiato nel bel mezzo della strada.

Belen Rodriguez non ha però voluto sentire troppe ragioni e ha tagliato corto e in modo netto ha replicato: «Perché lei mi sta sul ca**o». A quel punto il benzinaio, senza peli sulla lingua e per niente intimorito, le ha risposto per le rime: «Anche lei mi sta sul ca**o, quindi? Cosa vuol dire?».

A quel punto Belen Rodriguez si è trovata costretta a fare retromarcia. Dall’altra parte però il benzinaio ha continuato a inveire, mentre qualche collega ha tentato di placare la situazione. Nel finale del video, chi l’ha realizzato ha provato a dare spiegazioni a Belen, provando così a sedare gli animi: «Belen, guarda che sei sul pozzetto». Ma nulla da fare, lei è scappata via.

Come detto il video è circolato in rete piuttosto velocemente e il web non si è di certo risparmiato tra commenti ironici e critiche. Ma Belen Rodriguez come ha reagito? Al momento la conduttrice non ha replicato e non ha fatto parola di quanto accaduto.