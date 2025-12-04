A distanza di tre mesi dal parto, Alessandra Amoroso torna in tv per la prima volta. Ecco cosa è accaduto e l’esibizione della cantante.

Alessandra Amoroso è tornata

Dopo un’estate trascorsa in tour in tutta Italia, lo scorso settembre Alessandra Amoroso è diventata mamma per la prima volta. La cantante salentina ha infatti dato alla luce la piccola Penny, nata dall’amore con il compagno Valerio Pastore. Dal momento del parto così l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi ha deciso di sparire dalla circolazione e di concentrarsi solo ed unicamente su sua figlia, per godersi questo bellissimo e importante momento.

Ieri sera tuttavia, a distanza di tre mesi dalla nascita di sua figlia, Alessandra ha fatto ritorno in tv per la prima volta e ha fatto un grande regalo a tutti i suoi fan. La Amoroso è stata infatti ospite della terza e ultima puntata del programma Gigi e Vanessa Insieme, con protagonisti Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada. Nel corso della serata non sono mancate le emozioni e anche una bellissima performance, che ha fatto in breve il giro del web.

Alessandra Amoroso si è infatti esibita dapprima con Gigi D’Alessio, in duetto sulle note di Cuore malato e in seguito con Comunque Andare, una delle sue canzoni più iconiche e amate. Non è mancata anche una simpatica gag, iniziata quando D’Alessio e la Amoroso hanno cantato la celebre Acqua e Sale. Nel corso della performance a intervenire è stata anche la Incontrada, che ha fatto da corista ai due.

“Comunque andare

anche solo per capire

o per non capirci niente” 😍 #GigiEVanessaInsieme pic.twitter.com/qixDqGvSY2 — Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) December 3, 2025

Il ritorno di Alessandra in tv ha naturalmente fatto felici tutti i fan, che da mesi attendevano di rivedere la cantante. Il pubblico intanto sta già sognando il momento in cui la Amoroso rilascerà nuova musica, che di certo non deluderà le alte aspettative.

