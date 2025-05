In una recente intervista Alessandra Celentano ha ammesso che avrebbe voluto la ballerina Chiara tra i finalisti di Amici 24.

Alessandra Celentano voleva Chiara in finale

A pochi giorni dalla finale di Amici 24, fissata per domenica 18 maggio, il clima si fa sempre più acceso e carico di emozioni. I prof durante il daytime di ieri hanno giocato sul possibile vincitore di questa edizione e non sono mancate sorprese. Ma tra entusiasmo e attesa, arriva anche una nota di malinconia da parte di una delle figure storiche del talent: Alessandra Celentano.

L’insegnante di danza classica ha infatti espresso tutto il suo dispiacere per l’eliminazione della sua allieva, Chiara Bacci, a un passo dal gran finale. Nel corso di una recente intervista a Super Guida TV, in occasione del film di Giovanni Esposito, la maestra Alessandra Celentano ha confidato:

“A me manca molto Chiara, Chiara Bacci è la mia ex allieva che è uscita poco fa, pochissimo fa. Però devo dire che l’avrei vista molto bene in finale e mi dispiace molto che non ci sia”.

Chiara Bacci, ballerina dal talento indiscusso, ha conquistato settimana dopo settimana il pubblico e i professori. Lungo il suo percorso ha dimostrato grande tecnica, versatilità e una notevole crescita artistica. Tanto che non solo sono arrivate importanti proposte di lavoro, ma la stessa Maria De Filippi le ha riservato un posto come professionista nella scuola di Amici 24.

L’eliminazione di Chiara Bacci ha colto molti di sorpresa, e le parole di Alessandra Celentano confermano quanto la sua presenza fosse considerata importante all’interno del programma.

Il dispiacere di Alessandra Celentano è anche un segnale di quanto il percorso di Chiara all’interno della scuola abbia lasciato il segno. Non solo nel cuore del pubblico ma anche in chi ha lavorato in questi mesi. Quindi per la maestra una finale senza Chiara è “incompleta”, seppur ben rappresentata da Alessia, Daniele e Francesco, che stima.

Sebbene non sia riuscita ad arrivare fino in fondo, il riconoscimento di pubblico così come dell’insegnante (che sappiamo essere molto esigente), è certamente una vittoria per Chiara. Ma avrà modo di dimostrare il suo talento fuori e di questo la maestra Alessandra Celentano ne è consapevole.