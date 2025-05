Per la prima volta Stefano De Martino ha parlato della proposta di Paolo Bonolis per la conduzione di Avanti un Altro. Il conduttore di Affari Tuoi ha rivelato qual è stata la sua reazione alla notizia.

Il futuro della televisione italiana si intreccia con le parole di stima tra due volti molto amati del piccolo schermo: Paolo Bonolis e Stefano De Martino.

Proprio nelle scorse ore il conduttore di Affari Tuoi ha confermato a SuperGuida TV un retroscena tanto inatteso quanto lusinghiero: l’offerta ricevuta da Bonolis per la conduzione di Avanti un Altro, il popolare game show di Canale 5. Una notizia che circola da tempo e di cui lo stesso Paolo e l’ex moglie Sonia Bruganelli avevano fatto parola in due circostanze differenti.

News che, sebbene non abbia trovato concretizzazione, ha acceso l’interesse del pubblico e degli addetti ai lavori. Stefano De Martino, sempre più apprezzato come conduttore, ha commentato così la proposta:

“Ovviamente mi sono imbarazzato quando me l’ha detto perché ovviamente Paolo è un maestro a cui io guardo e aspiro spesso nelle cose che faccio. Mi ha fatto molto piacere, poi ovviamente il percorso lavorativo è andato altrove, ma è stato un bel segnale di stima e incoraggiamento nei miei confronti che porto nel cuore”.

Parole che dimostrano non solo grande rispetto, ma anche consapevolezza del peso di una tale eredità televisiva. Bonolis, considerato uno dei mostri sacri della conduzione, non avrebbe scelto a caso il nome di De Martino. Giovane, versatile, capace di intrattenere con ironia e leggerezza, Stefano incarna molte delle qualità che hanno reso Avanti un Altro un format vincente. E da qui sarebbe nata l’idea.

Il progetto non è andato in porto per l’impegno preso da Stefano De Martino con Affari Tuoi. Ma il segnale lanciato da Bonolis è chiaro: il futuro della televisione passa anche attraverso nuove leve come De Martino, che da ballerino prima e da conduttore soprattutto è riuscito a costruirsi una carriera brillante nel mondo della conduzione. E chissà che, un giorno, quella proposta non possa tornare attuale!