Ad Amici 24 chi dovrebbe vincere? Ai professori è stata posta questa domanda, chiedendo di differenziare non solo la categoria canto e ballo, ma anche chi in toto è il migliore di questa edizione.

Chi dovrebbe vincere per i prof di Amici 24

Tra proteste social per l’eliminazione di Nicolò e qualche like sospetto da alcuni ex allievi e commenti, il finale di Amici 24 si avvicina e ci svelerà ufficialmente il vincitore di questa edizione. In attesa di capire cosa accadrà, nel daytime di oggi abbiamo avuto modo di conoscere il pensiero dei professori.

A ogni docente di canto e di ballo è stato chiesto non solo chi dovrebbe trionfare per categoria ma anche chi dovrebbe essere il vincitore assoluto di questa edizione del talent show di Canale 5. E le sorprese non sono di certo mancate.

Rudy Zerbi e Alessandra Celentano hanno incoronato Antonia come la migliore nel canto. Dall’altra parte invece Emanuel Lo, Lorella Cuccarini, Anna Pettinelli e Deborah Lettieri hanno votato TrigNo come l’allievo più meritevole di Amici 24.

Successivamente si è passati al ballo e non sono mancate delle vere e proprie sorprese! Questo perché se Francesco era certo del voto di Emanuel Lo, non si sarebbe certamente aspettato quello di Deborah Lettieri e, soprattutto, della maestra Alessandra Celentano. C’è da dire però che quest’ultima ha fatto una premessa: Francesco è l’allievo di Amici 24 che nel ballo si avvicina di più al suo gusto personale, ma dovrebbe condividere un ipotetico trionfo con i suoi compagni Alessia e Daniele.

Inaspettatamente invece Anna Pettinelli ha virato verso Daniele come miglior ballerino di Amici 24, mentre Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi hanno scelto entrambi Alessia.

Il vincitore per i professori

Infine dai professori di Amici 24 abbiamo saputo anche il loro vincitore assoluto di questa edizione. Francesco ha fatto ancora una volta tripletta, portandosi a casa la preferenza di Emanuel Lo, ma anche di Deborah Lettieri e di Alessandra Celentano. Dall’altra parte invece Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi hanno puntato tutto su Alessia (nonostante i due cantanti ancora in gioco), Anna Pettinelli invece ha premiato l’impegno di TrigNo.

Chiaramente le scelte dei professori hanno creato dibattiti in casetta ad Amici 24 ma anche tra i fan del programma. Ora non ci resta che attendere per scoprire chi vincerà!