La maestra Alessandra Celentano ha dichiarato che secondo lei meriterebbe di vincere Amici 24 Francesco, o quanto meno la categoria ballo.

Alessandra Celentano sceglie Francesco come suo vincitore di Amici 24

Nel corso della settimana che precede la finalissima di Amici 24, il programma ha posto ai professori una delle domande più attese dal pubblico: chi dovrebbe vincere secondo loro le due categorie – canto e ballo – e, in generale, il programma?

Le risposte non si sono fatte attendere e, se molte sono state piuttosto prevedibili, a sorprendere è stata in particolare la maestra Alessandra Celentano.

L’insegnante, interpellata sul vincitore del ballo, ha dichiarato di essere in grande difficoltà. Ha poi espresso il suo voto per Francesco, nonostante non sia un suo allievo diretto.

Come è noto, tuttavia, il danzatore rappresenta maggiormente l’idea di ballerino che Alessandra ha sempre descritto in tutti questi anni di Amici di Maria De Filippi.

Con grande sportività e onestà professionale, la Celentano ha aggiunto che le piacerebbe che, nel caso Francesco vincesse, condividesse simbolicamente la coppa con Alessia e Daniele, i suoi due ballerini arrivati alla fase finale.

Non solo: per la storica docente di danza classica, Francesco meriterebbe addirittura di vincere Amici 24 in assoluto, superando quindi anche i concorrenti della categoria canto.

“Per il mio gusto personale, ma soprattutto per il mio trascorso di ballerina, l’allievo che si avvicina di più è sicuramente Francesco. Ha tutte le caratteristiche che rispecchiano il mio ballerino ideale e il mio mondo. Quindi non sto a guardare tanto il mio o il tuo allievo, ma penso solo alla danza com’è giusto che sia. Quindi direi Francesco. Detto questo, mi piacerebbe che dovesse alzare la coppa Francesco, la dividesse in tre parti, con Alessia e Daniele. Li trovo bravissimi e secondo me meritano tanto quanto Francesco.“

Le scelte degli altri professori, invece, sono state più o meno in linea con i propri allievi e il percorso compiuto finora. Emanuel Lo ha indicato Francesco come vincitore di ballo e Trigno per il canto. Lorella Cuccarini ha scelto Alessia per il ballo e Trigno per il canto.

Deborah Lettieri ha indicato Francesco per il ballo e Trigno per il canto; Anna Pettinelli è andata su Trigno per il canto e Daniele per il ballo. Rudy ha scelto Alessia per il ballo e Antonia per il canto. Infine la preferenza del canto di Alessandra Celentano è finita su Antonia.