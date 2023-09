NEWS

Andrea Sanna | 30 Settembre 2023

Amici 23

Scontro tra Alessandra Celentano e Raimondo Todaro

“Questo è un talent show, non una speranza show!”, la maestra Alessandra Celentano è tornata in grande spolvero ad Amici 23. L’insegnante oltre a stilare delle regole, ha sottoposto i ballerini a un test d’ingresso. Per la maggiore sono tutti risultati insufficienti, ma prima di questo momento ha avuto qualcosa da lamentare a Nicholas Borgogni.

Il ballerino (che ha poi ricevuto l’insufficienza) non convince per nulla Alessandra Celentano, mentre Raimondo Todaro ha deciso di concedergli una chance. Il coreografo, che conosce Nicholas, ha ammesso che a oggi c’è molto da lavorare. In ogni caso rispetto al passato ha notato qualche piccolo miglioramento.

Per Alessandra Celentano la decisione di Raimondo Todaro sarebbe un problema, come spiegato al ballerino di Amici 23:

“Prima del test d’ingresso dico una cosa a Nicholas. So che la produzione ti ha consegnato il compito ed è stato accettato. Purtroppo non è difficile fare una previsione sul fatto che sarà un disastro. So anche che Raimondo si è meravigliato del fatto che io mi sia stupita del voto che ti ha dato, il 6. Ma il problema non è quello, ma ciò che lui dice in puntata”.

Sempre nel dibattito con Nicholas, Alessandra Celentano ha aggiunto ancora: “Raimondo ha detto che prende qualcuno che non è pronto. Se mi ricordo bene ha detto che non sei sufficiente e che vuole darti una possibilità. Questo non può essere. È un talent show, non una speranza show”.

Il giovane allievo non si è detto del tutto d’accordo con il pensiero della maestra Alessandra Celentano. Ora è attesa la replica da parte di Raimondo Todaro. Come reagirà l’insegnante alla stoccata della collega? In puntata e nel corso delle settimane probabilmente se ne tornerà a parlare e di sicuro non mancheranno scambi di opinioni tra le parti!