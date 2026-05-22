Alessandra Mussolini ha trionfato al Grande Fratello Vip 2026. L’ex parlamentare ha avuto la meglio al televoto finale battendo Antonella Elia, l’altra grande favorita per la vittoria finale del reality show. L’ex parlamentare ha raccontato, in una lunga intervista al Corriere della Sera, di aver anche ricevuto una telefonata inaspettata…

Alessandra Mussolini e il trionfo al Grande Fratello Vip 2026

I pronostici ci hanno azzeccato. A vincere l’ottava edizione del Grande Fratello Vip è stata Alessandra Mussolini che, con la sua ironia, la sua simpatia e la sua schiettezza ha conquistato proprio tutti. Al televoto finale l’ex parlamentare ha sconfitto l’altra grande favorita, ovvero Antonella Elia, anche lei protagonista di un percorso notevole all’intero della Casa più spiata d’Italia. Al Corriere della Sera, la Mussolini ha espresso tutta la sua soddisfazione per il traguardo raggiunto. Queste le sue parole: “Una gioia infinita. Nessuna rivincita. Ero entrata per divertirmi, per poter dire quello che mi passa per la testa, finalmente. Nella realtà non c’è questa libertà. Sono stata Alessandra, Alessandra e basta, senza la corazza.” E adesso che è uscita dalla Casa? Come sarà per Alessandra riprendere la vita di tutti i giorni? Ecco cosa ha raccontato.

Alessandra Mussolini, la vita dopo il Grande Fratello Vip

All’interno della Casa del Grande Fratello Vip, come da lei stessa raccontato, Alessandra Mussolini è stata se stessa, senza maschere, senza dovere interpretare un ruolo per forza. Questo le ha permesso di farsi conoscere meglio dal pubblico da casa e di vincere meritatamente questa edizione del reality show. Al Corriere della Sera, Alessandra ha raccontato come è ripresa la sua vita una volta uscita dalla Casa: “Ora bevo il cappuccino senza zucchero e vado a dormire tardi, io che di solito spendo alle 9.00.” La Casa, quindi, ha cambiato le abitudini, almeno per ora, dell’ex parlamentare che ha anche raccontato di aver ricevuto una telefonata davvero speciale, ovvero quella da parte di Sophia Loren.

Alessandra Mussolini, la chiamata della zia Sophia Loren dopo il GF

Come visto al Corriere della Sera Alessandra Mussolini ha raccontato come è stato vincere il Grande Fratello Vip, come è stato riprendere la vita di tutti i giorni e ha raccontato anche di aver ricevuto, una volta fuori, una telefonata davvero speciale, quella da parte di sua zia Sophia Loren: “Mi ha telefonato. Le è piaciuto tanto il balletto su Mambo italiano, una delle sue scene più famose. E’ molto contenta di me. ‘Che cosa sei stata capace di combinare!’ Di solito ci sentiamo ogni domenica.” Insomma, un riconoscimento familiare che ha reso la vittoria ancora più bella per Alessandra Mussolini.