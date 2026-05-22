Il padre di Arianna Montefiori, Luigi, conosciuto come George Eastman, è morto all’età di 83 anni dopo una lunga malattia. Il messaggio straziante della figlia sui social.

Morto George Eastman, padre di Arianna Montefiori: il messaggio straziante

Arianna Montefiori ha perso il padre Luigi. L’attore, conosciuto come George Eastman, era uno dei volti più conosciuti degli spaghetti western. L’uomo aveva 83 anni e nel 2020 gli era stata diagnosticata una grave malattia. La figlia ha voluto ricordarlo con amore in un post sui profili social, mostrando tutto il suo dolore per questa grave perdita. La giovane ha svelato che da quando il padre si è ammalato ha iniziato a temere ogni istante il momento dell’addio.

“Solo adesso realizzo che ogni giorno in più era comunque vita e che in questi sei anni c’è stata ancora vita” sono state le sue strazianti parole. Arianna ha spiegato di essere grata che lui ci sia stato nei momenti importanti, come il suo matrimonio con Briga, e che abbia avuto modo di conoscere la nipotina Allegra. “Hai aspettato che diventassi una donna che mi sposassi, ti sei assicurato di vedermi felice e hai aspettato che diventassi madre. E seppur in maniera fugace sono felice, papi mio, che i tuoi occhi si siano incontrati con quelli di Allegra” ha dichiarato.

Il messaggio emozionante di Arianna Montefiori per il padre scomparso

“Mi mancherà da farmi male non poterti più chiamare tutti i giorni papino” ha aggiunto Arianna Montefiori, per poi ricordare momenti speciali condivisi con suo padre, di cui sentirà la mancanza. Ha raccontato di quando riusciva a farlo ridere e lui le diceva che era una “pagliaccia“, di quando gli faceva domande importanti sulla vita perché era sempre stata convinta che lui potesse avere tutte le risposte. “Grazie papà, perché sei sempre stato il mio punto fermo nella vita, perché la tua calma e la tua saggezza mi facevano respirare anche nei miei momenti più bui” ha scritto Arianna, per poi promettere a suo padre che parlerà di lui alla figlia Allegra ogni giorno.

“Ho il cuore in mille pezzi, le lacrime non smettono di scendere e la mano mi trema. Continua a proteggermi da lassù, ti prego papà, perché avrò sempre un disperato bisogno di te. Ti amo immensamente, all’infinito” ha poi concluso l’attrice. Il suo post ha colpito tutti, in tanti hanno voluto lasciare un cuore o un messaggio di affetto per Arianna. “Amore Mio il tuo grande Papà sarà sempre con te e ti accarezzerà ogni notte allungando le braccia dal cielo” ha scritto il marito Briga nei commenti.