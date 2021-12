1 Jessica Selassié contro Alessandro Basciano

Nella Casa del Grande Fratello Vip si è creato un vero e proprio quadrilatero, trasformatosi poi in triangolo e che vede protagoniste Jessica Selassié e Sophie Codegoni. Al centro, tra le due, troviamo Alessandro Basciano. Se la prima ha fin da subito confidato interesse nell’ex tentatore, la seconda è stata per un momento frenata dalla presenza di Gianmaria Antinolfi. Messo un punto con lui, Sophie si è detta libera, avvicinandosi a Basciano.

Situazione che ha gettato nello sconforto Jessica Selassié, la quale sembra esserci rimasta molto male di come l’amica si sia comportata così pur sapendo che anche lei nutre del coinvolgimento verso Alessandro Basciano. Se con Sophie Codegoni ha già battibeccato di questo, con il ragazzo ancora non aveva affrontato la questione e ne ha parlato con lui ieri in sauna. Ecco alcuni stralci del discorso ripresi da Biccy:

“Sei entrato dicendo che ti interessavano Soleil e Sophie, poi la prima è legata fuori, la seconda legata con Gianmaria. Così ti sei buttato su me dicendo ‘è carina e simpatica’, ma appena Sophie si è staccata da Gianmaria tu ti sei buttato su lei come un segugio. Mi sono sentita presa in giro”.

Ha detto Jessica Selassié, la quale di petto ha voluto affrontare Alessandro Basciano. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne, dopo averla ascoltata in silenzio, ha deciso di spiegarsi e dire il suo punto di vista:

“Io sono entrato qua e rido e scherzo con tutti. Ok? Se lo faccio io c’è un doppio senso in tutto quello che faccio. Detto questo, l’ho detto anche in confessionale, non rimangio quello che penso su di te”.

