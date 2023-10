Spettacolo

Nicolò Figini | 19 Ottobre 2023

In queste ore è stato annunciato che Alessandro Basciano andrà come ospite a Verissimo nella puntata di sabato 21 ottobre 2023

Alessandro Basciano a Verissimo

Alcuni giorni fa Sophie Codegoni è andata a Verissimo per raccontare la sua verità in merito alla fine della storia con Alessandro Basciano. I due si sono lasciati e l’influencer ha rivelato che i motivi sono per lei molto gravi. Nelle sue Stories di Instagram aveva affermato:

“Con profonda tristezza nel mio cuore sono cui per dirvi che la relazione tra me e Alessandro è finita. Sono successe molte cose gravi, di cui alcune scoperte solo di recente, che mi hanno portata a prendere questa decisione.

Non avrei mai pensato purtroppo che la persona al mio fianco, nonché padre di mia figlia potesse arrivare a tanto”.

Dopo alcune ore anche Alessandro Basciano ha rotto il silenzio rivelando che molto presto avrebbe raccontato la sua parte della storia. Lui avrebbe voluto che venisse rispettata la privacy, ma siccome questo non è stato possibile ha promesso ai suoi fan che si sarebbe fatto sentire:

“Io e Sophie stavamo già vivendo un momento di crisi (tanti cambiamenti). Questo, mio malgrado, ci ha allontanati.

Per chi pensa il contrario, sottolineo che non ho mai tradito Sophie. La rottura è dovuta a una moltitudine di fattori. Non di certo il tradimento”.

Sophie, come dicevamo poc’anzi è andata da Silvia Toffanin rivelando di come l’ex vippone l’avrebbe tradita con la sua ex fidanzata e del momento in cui Basciano sarebbe andato a dormire mentre lei partoriva.

Sabato 21 settembre 2023, però, sarà proprio il turno di Alessandro Basciano raccontare la sua versione dei fatti a Verissimo. Ad annunciare la sua presenza sono stati i profili social dell’amata trasmissione di Canale 5. Siete pronti?

