1 Passo indietro di Alessandro Basciano verso Sophie?

Alessandro Basciano è arrivato nella Casa con la fama da latin lover. Il ragazzo infatti ha fin da subito attirato l’attenzione di Jessica Selassié (a quanto pare non contraccambiata) e ha confessato di provare interesse per Sophie Codegoni e Soleil Sorge.

Se la seconda nonostante le avance del ragazzo ha detto di essere felicemente innamorata, la prima invece dopo aver troncato con Gianmaria Antinolfi ha spiegato di sentirsi libera nel fare nuove conoscenze, ferendo però la sua amica Jessica Selassié. Se le due stanno provando a risolvere i loro problemi, Alessandro Basciano ora si trova a pensare se è o meno il caso di fare dei passi indietro nei confronti di Sophie dopo la vicinanza di questi giorni. Durante una chiacchierata con Manila Nazzaro, l’ex tentatore di Temptation Island si è confidato. La gieffina gli ha domandato come andasse con la Codegoni e a quel punto è arrivata la confessione di Alessandro:

“Sophie mi piace tanto. Devo capire caratterialmente se siamo compatibili, però mi piace”, ha spiegato Basciano. Manila ha aggiunto che, secondo lei, questo può arrivare a capirlo solo una volta usciti dal programma e non prima. Successivamente Alessandro Basciano ha aggiunto: “Però c’è qualcosa non so. A me servono i fatti, sennò…Lei è una bella ragazza, però se fa la differenza, se ne vale la pena oppure no, questo voglio capirlo. Bisogna capire bene e valutare”.

(VIDEO CLICCANDO QUI) Pare quindi che Alessandro Basciano, sebbene stia vicino a Sophie Codegoni, si stia prendendo del tempo per valutare se approfondire ancora di più questa conoscenza o stopparla prima che sia troppo tardi. Staremo a vedere che succederà. Nel mentre però qualcuno si è accorto che si sta riavvicinando nuovamente a Soleil Sorge.

In queste ultime ore, intanto, a intervenire è stata la sorella di Alessandro, che ha poco gradito alcuni attacchi nei confronti di suo fratello…