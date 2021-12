La vicinanza tra Alessandro Basciano e Soleil Sorge

Alessandro Basciano prima del suo ingresso nella Casa del GF Vip aveva confessato di essere incuriosito sia da Soleil Sorge che da Sophie Codegoni. Inizialmente dall’influencer italo americana ha preso un due di picche e ha così iniziato ad approfondire la conoscenza con l’ex tronista di Uomini e Donne (scatenando la gelosia di Jessica Selassié).

Ieri sera, però, è successo qualcosa. Il Grande Fratello ha organizzato un aperitivo per i vipponi e Alessandro Basciano è tornato ad avvicinarsi a Soleil Sorge. In base a quanto estrapolato da Biccy (che ne ha riportato la conversazione), ecco cosa ha detto il gieffino: “Io non andrò mai contro di te. Mi trovo molto bene e la pensiamo allo stesso modo su tante cose. Comunque lo sai che se vuoi possiamo continuare a dormire insieme. Se vuoi mettiamo anche le barriere che ti piacciono. Sono il tuo compagno, sono molto legato a te, pensa ad un vero alleato“.

Ma non è finita qui. Perché quando si sono ritrovati a tavolino, insieme a Jessica Selassié rimasta un po’ spaesata, Alessandro Basciano e Soleil Sorge si sono guardati dritti negli occhi e hanno cantato Notti in bianco di Blanco che, in quel preciso istante, risuonava nelle casse. A quel punto è arrivata la confessione dell’influencer al ragazzo: “Comunque mi mandi in tilt quando ridi così. Sai che mi ricordi tantissimo un mio ex fidanzato? Dai che ce l’hai presente, inizia con la M. Ecco ridi come lui e mi fa effetto vederti“.

Sempre nel corso della serata ecco altri momenti dove Soleil Sorge e Alessandro Basciano sono sembrati piuttosto vicini e non sono mancate battutine reciproche: “Allontaniamoci che facciamo guai altrimenti. Poi se continuiamo così ci odiano tutti“, ha detto Soleil Sorge. Basciano a quel punto ha sorriso per replicare: “Due volte ci tocchiamo però quando lo facciamo eh. Ve bene, ehm, all right. Facciamola grossa, facciamo un casino vero“.

Alessandro: Facciamola grossa, facciamo un casino vero

Soleil: Sì, tipo che poi tutta la casa ci odia



*risate malvagie 😈*



In questo video, invece, vediamo Alessandro Basciano e Soleil Sorge vicini e intenti a ballare…

Alessandro a Soleil: Due volte ci tocchiamo però…😏

Gianmaria a Soleil: Chest è na femmina!



Come la prenderà ora Sophie Codegoni la vicinanza tra Alessandro Basciano e Soleil Sorge?

