1 Basciano torna a dormire con Sophie

Si pensava che la lite tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni fosse un punto di non ritorno stavolta. Specie quando lei ha buttato fuori dalla sua stanza le cose del ragazzo. Ma non solo. Il ragazzo, infatti, ha fatto una promessa, giurando su suo figlio che non avrebbe più dormito con la giovane. Le cose, però, pian piano (grazie anche all’aiuto degli altri inquilini come Soleil Sorge) sono cambiate e i due gieffini hanno ristabilito l’equilibrio.

A restare, però, è un grande problema: Alessandro Basciano aveva bisogno di sciogliere il “voto” fatto e confessarsi con un prete. Per questo ha domandato al Grande Fratello, in modo molto bizzarro, di poter parlare con un parroco e poter finalmente tornare a dormire con Sophie Codegoni. La richiesta fatta da Alessandro ha suscitato varie reazioni anche nella Casa. C’è da dire che la produzione, al momento, non gli ha ancora fatto sapere nulla, dunque lui si è trovato in una situazione a dir poco particolare: la pace con l’ex tronista, ma non avere la possibilità di poter trascorrere la notte insieme visto l’impegno preso.

In colpa per l’accaduto e intenti a tornare a essere quelli di prima, Alessandro Basciano e Sophie Codegoni nelle scorse ore si sono radunati in preghiera, come potete vedere da questa immagine sotto, che ha fatto il giro del web. Il tutto, ovviamente, ha generato l’ironia degli utenti della rete. Ecco alcuni tweet a riguardo…

Raga ma in che senso Basciano ora fa il padre nostro e poi una settimana di fioretto???? #GFvip #jessvip #JERU pic.twitter.com/fUYv7iWzl6 — Crudelia De Tweet (@mariapia_1994) January 25, 2022

C’è chi ha aggiunto anche che Alessandro Basciano, per farsi perdonare, farà anche una settimana di fioretto. Purtroppo al momento non siamo riusciti a trovare dei video a riguardo, ma solo delle foto che mostrano lui e Sophie Codegoni pregare. In altre clip (cliccando qui) che sono emerse, però, si vedono i due intenti a scambiarsi dei baci sotto le coperte. Pace fatta dunque? Intanto a qualche ex vippona non sembra proprio piacere il modo di porsi di Alessandro nei confronti di Sophie. Continua…