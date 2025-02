Andiamo a conoscere meglio Alessandro Cattelan, uno dei conduttori più amati e seguiti degli ultimi anni. Tutte le informazioni sul suo conto, dall’età, alla vita privata, a dove seguirlo sui social e su Instagram.

Chi è Alessandro Cattelan

Nome e Cognome: Alessandro Cattelan

Data di nascita: 11 maggio 1980

Luogo di nascita: Tortona

Età: 44 anni

Altezza: 1 metro e 78 centimetri

Peso: 78kg circa

Segno zodiacale: Toro

Professione: conduttore televisivo e radiofonico

Moglie: è sposato con Ludovica Sauer

Figli: ha due figlie, Nina e Olivia

Profilo Instagram: @alecattelan

Alessandro Cattelan età, altezza e biografia

Scopriamo chi è Alessandro Cattelan e vediamo quello che sappiamo in merito alla sua biografia. Vi state chiedendo che origini ha il conduttore? Andiamo a leggerlo. Il presentatore è nato a Tortona l’11 maggio 1980. La sua età dunque è di 44 anni.

La sua altezza e il suo peso sono rispettivamente pari a 1 metro e 78 centimetri e 78kg circa.

I suoi genitori sono originari di San Donà di Piave, Venezia. In molti si chiedono se suo padre sia l’arista Maurizio Cattelan, ma la risposta è no. I due non sono parenti.

In tanti si domandano anche se Alessandro abbia conseguito la laurea, ma la risposta è no. Ma in che zona vive Cattelan? A oggi il conduttore e la sua famiglia vivono a Milano.

Vita privata

Scopriamo ora qualcosa in più sulla vita privata di Alessandro Cattelan e vediamo chi è la sua compagna.

Nell’aprile 2014 il conduttore ha sposato la modella svizzera di origini brasiliane e tedesche Ludovica Sauer.

Ma quanti figli ha Alessandro? Dall’amore tra il presentatore e sua moglie sono nate due figlie: Nina (nata nel 2012) e Olivia (nata nel 2016).

Dove seguire Alessandro Cattelan: Instagram e social

Siete curiosi di scoprire dove seguire Alessandro Cattelan?

Se volete restare in contatto con il conduttore il metodo più semplice sono naturalmente i social.

Alessandro ha un profilo Instagram, che vanta quasi 2milioni di follower.

Carriera

La carriera di Alessandro Cattelan inizia nel 1987, quando entra a far parte della giuria per il voto delle canzoni della 30ª edizione dello Zecchino d’Oro. Nel 2001 debutta come conduttore sul canale musicale VIVA con la trasmissione Viv.it. Due anni più tardi conduce su Italia 1 il programma per bambini Ziggie.

Nell’estate del 2004 approda su MTV Italia e qui gli viene affidato il programma Most Wanted.

TRL

Successivamente Alessandro Cattelan approda alla conduzione di Total Request Live, versione italiana del noto programma musicale di MTV. Nello stesso anno collabora come inviato a Le Iene. Allo stesso tempo debutta anche conduttore radiofonico.

Il 1º aprile 2008 viene pubblicato per Mondadori il libro Ma la vita è un’altra cosa, scritto a quattro mani con Niccolò Agliardi.

Quelli che il calcio e…

Nel 2009 entra Alessandro Cattelan entra a far parte del cast della trasmissione domenicale condotta da Simona Ventura Quelli che il calcio e…, in onda su Rai 2.

L’anno seguente esce il suo secondo libro, Zone rigide, a cui segue nel 2011 il terzo terzo romanzo dal titolo Quando vieni a prendermi?

X Factor

Nel 2011 Alessandro Cattelan debutta su Sky e diventa il presentatore del talent show X Factor, che conduce per ben 10 anni.

E poi c’è Cattelan

Dal 2014 Alessandro Cattelan va in onda in seconda serata su Sky Uno con il talk show E poi c’è Cattelan,

Nel 2016 presenta su Sky la cerimonia di consegna dei 61º David di Donatello.

Il 3 dicembre 2020 pubblica il libro per bambini Emma libera tutti!, ispirato dalle favole raccontate da sua figlia Nina. Il ricavato delle vendite andrà tutto in beneficenza all’Associazione CAF Onlus.

Nel 2021 invece conduce per due serate su Rai 1 il programma televisivo Da grande.

Eurovision Song Contest 2022

L’anno seguente Alessandro Cattelan conduce insieme a Laura Pausini e a Mika l Eurovision Song Contest 2022, che si svolge a Torino dal 10 al 14 maggio.

Stasera c’è Cattelan

Nel 2022 debutta come in programma Stasera c’è Cattelan, in onda in seconda serata su Rai 2.

Due anni più tardi, sempre sulla stessa rete conduce per tre puntate il programma Da vicino nessuno è normale.

Nel 2024 conduce Sanremo Giovani su Rai 2.

Alessandro Cattelan al Festival di Sanremo 2025

A febbraio 2025 Alessandro Cattelan sale invece sul palco del Festival di Sanremo. Il presentatore infatti affiancherà Carlo Conti alla conduzione della finale della kermesse musicale, prevista per sabato 15.

Oltre a Cattelan, all’Ariston arriverà anche Alessia Marcuzzi.

I Big di Sanremo 2025

Ecco chi sono i 29 Big che prenderanno parte al Festival di Sanremo 2025 e le canzoni che presenteranno:

Achille Lauro “Incoscienti giovani”, Bresh “La tana del granchio”, Brunori SAS “L’albero delle noci”. La lista dei partecipanti al Festival è ancora molto lunga: Clara “Febbre”, Coma_Cose “Cuoricini”, Elodie “Dimenticarsi alle 7”, Fedez “Battito”, Francesca Michielin “Fango in Paradiso”, Francesco Gabbani “Viva la vita”.

Gaia “Chiamo io chiami tu”, Giorgia “La cura per me”, Irama “Lentamente”, Joan Thiele “Eco”, Lucio Corsi “Volevo essere un duro”, Marcella Bella “Pelle diamante”, Massimo Ranieri “Tra le mani un cuore”, Modà “Non ti dimentico”, Noemi “Se t’innamori muori”, Olly “Balorda nostalgia”, Rkomi “Il ritmo delle cose”, Rocco Hunt “Mille vote ancora”.

Rose Villain “Fuorilegge”, Sarah Toscano “Amarcord”, Shablo feat. Guè, Joshua e Tormento “La mia parola”, Serena Brancale “Anema e core”, Simone Cristicchi “Quando sarai piccola”, The Kolors “Tu con chi fai l’amore”, Tony Effe “Damme ‘na mano”, Willie Peyote “Grazie ma no grazie”.

Queste sono invece le Nuove Proposte di Sanremo 2025:

Alex Wyse “Rockstar”, Maria Tomba “Goodbye (Voglio good vibes)”, Settembre “Vertebre” e Vale LP e Lil Jolie “Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore”.