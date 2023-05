NEWS

Andrea Sanna | 2 Maggio 2023

Isola dei Famosi 2023

Isola: Claudia Motta si è ritirata

Il daytime di ieri de L’Isola dei Famosi ci ha raccontato delle condizioni di salute di Claudia Motta. Ebbene per chi se lo fosse perso la naufraga è stata vittima di un infortunio. Ma cosa è accaduto nel dettaglio? Mentre si trovava a svolgere delle mansioni sullo scoglio la concorrente è scivolata.

La protagonista de L’Isola dei Famosi ha ricevuto il supporto dei suoi compagni. Fabio Ricci e Andrea Lo Cicero hanno cercato di rassicurare Claudia Motta, con la speranza che non ci fosse nulla di preoccupante. Però per precauzione hanno preferito avvisare la produzione e chiedere il consulto del medico.

Così Claudia Motta, come mostrato dalle immagini, è andata via e ha lasciato i suoi compagni, con la speranza di poter tornare presto in gioco. La sua compagna di squadra Pamela Camassa si è detta un po’ giù di corda e ha confidato che sperava andasse tutto bene.

Oggi in puntata sono arrivati degli aggiornamenti direttamente da Alvin. L’inviato de L’Isola dei Famosi ha fatto sapere come sta Claudia Motta e perché non era presente in Palapa con gli altri concorrenti:

“Settimana molto intensa per i nostri naufraghi. Non so se avete avuto modo di notare ma Claudia non è presente tra loro. Durante l’escursione è stata vittima di una caduta. Quindi è stata trasportata e allontanata dalla Playa per accertamenti. Claudia, ci tengo a rassicurare tutti coloro che si sono preoccupati. Sta già meglio, è serena ed è tutto apposto. Solo che il parere dei medici è quello di non poterla farla rientrare in gioco. Non è più una concorrente de L’Isola dei Famosi. Un abbraccio e un bacio a lei da tutti noi”, ha concluso Alvin.

Così Claudia Motta è stata costretta a rientrare a casa e prendersi cura di sé. A lei auguri di pronta guarigione.