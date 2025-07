Poche ore fa Claudio Amendola e il cast de I Cesaroni sono stati ospiti al Giffoni Film Festival. Nel corso della presentazione della nuova stagione della fiction, l’attore ha ricordato nuovamente Antonello Fassari e si è così commosso.

La commozione di Claudio Amendola

Manca sempre meno al ritorno de I Cesaroni. In primavera infatti su Canale 5 partirà la nuova stagione di una delle fiction Mediaset più amate e fortunate di sempre. A tornare saranno quasi tutti i principali protagonisti della serie da Claudio Amendola a Matteo Branciamore. Non mancheranno anche Federico Russo, Niccolò Centioni, Ludovico Fremont e Elda Alvigini, che riprenderanno i loro ruoli. In queste ore nel mentre il cast è stato ospite al Giffoni Film Festival e ha così presentato i nuovi attesissimi episodi. Nel corso della chiacchierata però è accaduto qualcosa che ha emozionato i presenti.

Proprio Claudio Amendola è infatti tornato a parlare di Antonello Fassari, che come tutti sappiamo è scomparso solamente pochi mesi fa a seguito di una brutta malattia. L’attore così, ricordando il suo collega e amico non è riuscito a trattenere la commozione e con la voce rotta ha affermato:

“Eravamo a conoscenza della malattia di Antonello da alcuni mesi. Piano piano abbiamo capito che avremmo dovuto rinunciare alla sua presenza assidua. Se n’è andato prima che noi cominciassimo le riprese quindi ci siamo un po’ divisi le battute di Antonello. Ci manca tantissimo, non riesco a non commuovermi ancora. Il suo è un personaggio che non puoi dire: ‘vabbè non c’è più’. Non è che non c’è più, Cesare c’è”.

Le parole di Claudio Amendola hanno naturalmente fatto in breve il giro del web e in molti si sono nuovamente uniti nel ricordare con affetto Antonello Fassari. I fan nel frattempo attendono con ansia la nuova stagione de I Cesaroni, che senza dubbio non deluderà le aspettative.