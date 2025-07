Fedez ha risposto con toni duri all’attivista Ester Goffi, che lo aveva criticato per l’uso del jet privato. L’ambientalista ha definito il lusso un male che alimenta la crisi climatica. Il rapper ha ribattuto con dati e toni accesi, sostenendo che le sue critiche siano solo retorica.

Fedez litiga con l’attivista Goffi sui jet privati

Durante la puntata di lunedì 14 luglio del programma radiofonico La Zanzara, condotto da Giuseppe Cruciani e David Parenzo, si è verificato un confronto molto acceso tra il rapper Fedez e l’attivista ambientalista Ester Goffi, esponente del movimento Ultima Generazione.

L’attivista era ospite della trasmissione. Tra una chiacchiera e un’altra ha criticato duramente l’uso dei jet privati. Secondo il suo punto di vista sono uno dei simboli del lusso eccessivo e l’uso contribuirebbe alla crisi climatica. “Il lusso è uno dei mali del mondo”, ha dichiarato. Ed è proprio qui che ha citato personaggi famosi, noti per i loro spostamenti in questo modo, come Jeff Bezos e Fedez.

Cruciani ha quindi inviato un messaggio, invitando il rapper a intervenire in diretta. Un modo come un altro per dargli diritto di replica e rispondere così alle critiche. Occasione questa che l’ex marito di Chiara Ferragni ha colto subito. Con tono provocatorio ha detto subito: “La tua è mera retorica, dovete ca**re il ca**o tanto per”.

Ester Goffi ha spiegato il suo punto di vista: “Penso che sia un mezzo di trasporto che può essere tranquillamente evitato, che abbia consumi giganteschi e che il suo impatto ambientale sia molto elevato”.

Per niente d’accordo, Fedez ha ribattuto con dati sull’impatto del trasporto aereo sull’ambiente. Ha dichiarato che l’industria dell’aviazione rappresenta solo il 2% delle emissioni totali. E, sempre lui ha aggiunto che i jet privati hanno una percentuale ancora più inferiore. Ha poi aggiunto:

“A me piace la tracotanza di chi pensa di essere la polizia dei cieli e di chi pensa di essere moralmente più elevato degli altri”. Infine, Fedez ha concluso il suo intervento in modo piuttosto netto. Senza mezzi termini ha detto: “Voi dovete cag*re il ca**o a quelli che volano coi privati semplicemente per ca**re il ca**o, questa è la verità”

Davanti a un tono così acceso e parole così colorite, Ester Goffi ha preferito non proseguire la conversazione, concludendo cosi: “Grazie per la finezza, pazzesco”. Scontro questo che ha scatenato anche il dibattito social.