Se ami Instagram e desideri vedere chi guarda il tuo profilo, possiamo svelarti qualche trucco per conoscere meglio questo social network. L’app offre una soluzione pratica e veloce per capire chi interagisce con il tuo profilo.

Instagram: consigli per vedere chi guarda il tuo profilo

Instagram offre a tutti i suoi utenti un modo pratico e veloce, per scoprire chi interagisce con il proprio profilo. Stiamo parlando di Instagram Insights, incluso nel social network e disponibile per tutti gli utenti. Questo è l’unico metodo ufficiale offerto dall’app per riuscire a capire quali interazioni avvengono quotidianamente sul proprio profilo.

Moltissime persone desiderano scoprire quali utenti hanno visitato il loro profilo, ma è giusto precisare che conoscere i nomi delle persone che visualizzano l’account non è possibile, a meno che queste non procedano con un’interazione diretta. Lo strumento Instagram Insights, però, consente di ottenere diversi dati statistici del profilo, in modo che il proprietario dell’account sia informato di ciò che accade, dai followers ai likes, dalle stories alle condivisioni.

Instagram Insights: dati statistici del proprio profilo

Instagram Insights consente a ogni utente di entrare nel profondo del proprio profilo, per scoprire come procede la propria crescita, quante visualizzazioni ottengono i post e quali interazioni avvengono sull’account. Sono diverse le informazioni che vengono mostrate, come il numero di follower, gli account raggiunti con i propri post e i propri reels e anche gli account coinvolti nelle interazioni. Questo strumento consente di capire, tramite percentuali, quali categorie di utenti sono più attratti dal profilo in questione, partendo dalla loro nazionalità e città di provenienza, passando per la fascia d’età e anche dal genere di appartenenza.

Vengono mostrati molti dati, come il numero di visualizzazioni ottenute da ogni singolo post, la crescita mese dopo mese e anche la fascia oraria in cui il profilo ottiene un riscontro maggiore. Sono tutti dati fondamentali per chi ci tiene ad avere un profilo Instagram ben curato e sempre più seguito.

Instagram: come vedere chi guarda il tuo profilo privato

Instagram Insights non è uno strumento per tutti, ma si può attivare in caso di profilo professionale. Per quanto riguarda un profilo privato, non è possibile scoprire tutti questi dati e sicuramente non il nome di coloro che visitano il profilo senza lasciare traccia. Ciò che si può fare è semplicemente vedere i nuovi follower, i profili che mettono like ai post o li commentano e chi visualizza le stories.