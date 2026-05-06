Una battuta ironica pronunciata al Palazzo del Quirinale durante la presentazione dei candidati ai David di Donatello 2026 ha acceso un breve botta e risposta tra Claudio Bisio e Antonella Clerici. Il siparietto, nato in un contesto istituzionale alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha rapidamente fatto il giro dei social, aggiungendo un momento di leggerezza a una giornata dedicata al cinema italiano.

Il contesto istituzionale e il clima della cerimonia al Colle

L’episodio si è inserito all’interno della tradizionale presentazione dei candidati ai David di Donatello 2026, appuntamento che ogni anno riunisce al Palazzo del Quirinale le principali figure del cinema italiano. L’incontro, presieduto dal Capo dello Stato Sergio Mattarella, ha visto la partecipazione di attori, registi e professionisti del settore, in un clima ufficiale ma al tempo stesso informale.

A dare ritmo alla cerimonia è stato Claudio Bisio, incaricato della conduzione dell’evento trasmesso anche su Rai 1. Nel suo intervento, l’attore ha giocato con i tempi serrati della scaletta e con la necessità di rispettare i ritmi televisivi, costruendo una battuta che ha subito alleggerito l’atmosfera della sala. Il riferimento alla rapidità della conduzione e alla chiusura dei lavori ha innescato una risata collettiva tra i presenti, compresi i protagonisti del cinema italiano seduti in platea.

La battuta di Bisio su Clerici davanti a Mattarella: la reazione del pubblico

Il momento più commentato è arrivato quando Bisio, nel motivare con ironia la sua scelta come conduttore, ha citato indirettamente Antonella Clerici, volto noto della programmazione di Rai 1. La frase, pronunciata davanti al Presidente della Repubblica, ha rapidamente attirato l’attenzione anche fuori dal contesto istituzionale:

“Mi è stato detto che mi hanno scelto per condurre perché ‘lei è simpatico, ha già condotto trasmissioni televisive e parla molto velocemente, i nomi da dire sono tantissimi e vogliamo che ci faccia chiudere in fretta perché poi c’è Antonella Clerici che si incavola se andiamo lunghi’”.

Il pubblico presente ha reagito con una risata generale, segno che il tono scherzoso è stato compreso nella sua leggerezza. Tuttavia, la battuta ha avuto una rapida diffusione sui social, dove molti utenti hanno commentato il riferimento alla conduttrice, interpretandolo come una simpatica provocazione legata ai ritmi serrati della diretta televisiva.

Bisio, battuta su Clerici davanti a Mattarella: la replica

La replica di Antonella Clerici non si è fatta attendere ed è arrivata poche ore dopo durante la trasmissione È Sempre Mezzogiorno. La conduttrice ha risposto con tono sereno e sorridente, chiarendo la propria posizione: “Mi ha fatto molto ridere Bisio. Non è vero che mi incavolo, soprattutto quando c’è il Presidente Mattarella, caro Claudio“.

Il breve scambio, pur diventato virale, non ha distolto l’attenzione dal fulcro della giornata: la celebrazione del cinema italiano. Tra i film in corsa per le candidature emergono Le città di pianura, La grazia di Paolo Sorrentino, Le assaggiatrici, oltre a Cinque secondi e Fuori, in una selezione che mette in luce una stagione particolarmente ricca e competitiva. Grande fermento anche nelle categorie dedicate agli interpreti, dove nomi già affermati come Toni Servillo e Valerio Mastandrea si confrontano con nuove realtà emergenti, segno di un panorama in continua evoluzione. Sul versante femminile, l’attenzione si concentra invece sul duello artistico tra Valeria Bruni Tedeschi, candidata per Duse, e Valeria Golino per Fuori, confermando la varietà e la solidità espressiva del cinema italiano contemporaneo.