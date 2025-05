A Verissimo Alessia Pecchia ha raccontato del bullismo vissuto a scuola a 18 anni. Una sua ex compagna di scuola però ha smentito la sua versione dei fatti.

Alessia Pecchia parla del bullismo

Ospite di Verissimo, Alessia Pecchia, una delle protagoniste dell’edizione 2024 di Amici, ha deciso di aprirsi su una ferita profonda del suo passato. La ballerina ha raccontato il bullismo vissuto durante l’ultimo anno di scuola. Con voce rotta dall’emozione ha condiviso un ricordo doloroso legato al suo diciottesimo compleanno:

“Mi ricordo che ero al centro della mia classe e tutte le mie compagne mi insultavano. Alla mia festa, a mezzanotte, non c’era più nessuno. Si sono messe d’accordo per andarsene. È stato un momento durissimo”.

Alessia Pecchia ha descritto quell’anno come “turbolento”, segnato da isolamento e solitudine, ma anche da resilienza. “Ho fatto la maturità da sola, ma quella solitudine mi ha aiutata a diventare più forte. Oggi sono un’altra persona, ho cambiato vita, mi sono trasferita a Roma per studiare danza, e finalmente mi sento realizzata”, ha detto.

Le parole dell’allieva di Amici hanno toccato il cuore di molti spettatori, ma non sono mancate le reazioni critiche. Sotto il post ufficiale di Verissimo, una ex compagna di classe ha smentito la versione dei fatti. Lei ha parlato di “incomprensioni e non bullismo”:

“Non eravamo amiche, ma c’era rispetto. Nessuno ha lasciato apposta la festa, e ci sono video e foto che lo dimostrano. Alessia si lamentò per una quota del regalo, ma c’è stato sempre supporto da parte di chi le voleva bene”.

Commento Instagram ex compagna di classe di Alessia Pecchia

La replica della ragazza in questione ha scatenato un acceso dibattito sui social. Alcuni utenti difendono Alessia Pecchia, sostenendo che il bullismo è anche una questione di percezione personale, e che una persona può sentirsi profondamente ferita anche se, per altri, i comportamenti non sembravano così gravi.

Le parole della madre di Alessia di Amici

A rafforzare il racconto della ballerina è anche un vecchio post. In questo la madre di Alessia Pecchia ha condiviso proprio delle parole che fatto riferimento a quella serata difficile:

“Mi dispiace solo che in queste occasioni si rivelano illuminanti e per te non è stato bello…”.

Post Instagram mamma di Alessia Pecchia di Amici 24

In un momento in cui il tema del bullismo è al centro del dibattito pubblico, la testimonianza di Alessia Pecchia, pur se contestata in questo caso, apre una riflessione importante.

È bene ricordare che le ferite invisibili esistono e il dolore non sempre è oggettivamente misurabile a parole. Ogni esperienza va rispettata e questo è certamente il caso.