Stando a una segnalazione giunta in rete nelle ultime ore, Luk3 e Alessia sarebbero stati avvistati durante una presunta lite. Cosa sarebbe accaduto tra i due ex allievi di Amici 24.

Chi ha seguito Amici 24 sa bene che all’interno della scuola più famosa d’Italia è nato l’amore tra Luk3 e Alessia. Il cantante e la ballerina hanno così dato il via a una relazione, che ha tuttavia vissuto alcuni alti e bassi. Ciò nonostante nelle ultime settimane i due si sono ritrovati e proprio in questi giorni, dopo la finale del talent show, Luca e Alessia hanno avuto modo di riabbracciarsi. Il giovane artista nel mentre, parlando della relazione con la Pecchia, durante un’intervista a Verissimo ha speso bellissime dichiarazioni per la sua compagna, affermando:

“È la prima volta che sono così innamorato. Sento la sua mancanza e so che vale lo stesso anche per lei. Spero di vederla vincere. Sono sicuro che fuori potremmo continuare a conoscerci. Io andrò alle sue gare e lei verrà ai miei concerti. Ci aspetta tutta un’estate insieme”.

Dopo la finale di Amici 24 così Luk3 e Alessia si sono rivisti e si sono naturalmente mostrati insieme sui social, per la gioia di tutti i fan che in questi mesi li hanno supportati e sostenuti. Tuttavia nelle ultime ore è accaduto qualcosa che ha fatto preoccupare i follower della coppia. Un utente di Twitter ha infatti raccontato di aver avvistato il cantante e la ballerina durante una presunta lite e ha così rivelato cosa sarebbe accaduto.

La segnalazione naturalmente non è passata inosservata, tuttavia facciamo notare che al momento non ci sono prove che confermerebbero il pettegolezzo. Di conseguenza vi invitiamo a prendere l’indiscrezione con le pinze, in attesa di eventuali repliche da parte dei diretti interessati.