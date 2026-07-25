L’ex frontman dei Dear Jack racconta la difficile depressione causata dalla dipendenza affettiva. La musica, la compagna e la sua amata gattina lo hanno salvato

Ripartire dai pilastri della vita. La musica come terapia, gli affetti come ancora di salvezza. Così Alessio Bernabei, protagonista della cover del numero in esclusiva digitale di Novella 2000, è tornato dopo la depressione e gli attacchi di panico, di cui è riuscito a riconoscere le cause: la dipendenza d’affetto che lo ha condizionato in tutti questi anni.

Alessio Bernabei: «La psicoterapia mi ha salvato»

«La psicoterapia mi ha salvato, da solo non ce l’avrei mai fatta», racconta al nostro magazine. Alessio Bernabei è rinato dalle sue ceneri e dai suoi problemi è riuscito a ricamare un nuovo percorso artistico con quattro brani intensi che raccontano le difficoltà, come nella canzone Tevere, che ha vissuto in prima persona in questo brutto periodo della sua vita.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Novella 2000 (@novella2000_official)

Una lunga depressione senza trovare una causa

«Avevo perso fiducia in me stesso e in quello che facevo, non volevo più guardarmi allo specchio e non capivo neanche più bene chi fossi», ha raccontato Alessio Bernabei circa la totale assenza di sicurezza decisamente nel momento più buio della sua esistenza.

Nel corso dell’intervista, Alessio Bernabei ha raccontato lo stato emotivo che lo ha turbato e tormentato per diversi anni: aver instaurato rapporti malsani e morbosi. «Scoprirmi un dipendente affettivo mi ha spiegato il perché mi attaccavo compulsivamente alle persone. Prima di tutto, devi volerti bene», ha confessato l’ex frontman dei Dear Jack, ora lanciato verso un nuovo percorso artistico, con il lancio di quattro brani.

La ripartenza

Un confronto con un esperto, le motivazioni ritrovate e la capacità di raccontare i suoi problemi nei testi delle sue canzoni. E poi gli affetti, che lo hanno aiutato a rimettersi in piedi.«Devo ringraziare la persona che ho al mio fianco, perché mi ha dato la forza e me la dà ogni giorno», ha spiegato Alessio Bernabei.

L’intervista integrale di Barbara Carere sul numero in esclusiva digitale. Per avere la vostra copia digitale in promo cliccate QUI. Per la app di Novella 2000 su Apple Store QUI e QUI per Google Play.

(l’immagine di copertina è di Lila Carugati)