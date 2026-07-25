L’estate è entrata nel vivo e, per molti, il conto alla rovescia verso le vacanze è ormai iniziato. Tra valigie da preparare, costumi da scegliere e look da sfoggiare tra spiaggia e aperitivi al tramonto, c’è un capo che sta conquistando sempre più spazio nei guardaroba. Si tratta della gonna pareo, il modello destinato a diventare uno dei grandi protagonisti della stagione estiva. Versatile, fresca e perfetta sia per il mare che per le serate estive, la gonna pareo è stata scelta anche da Bianca Guaccero, che nelle ultime ore ha condiviso alcuni scatti realizzati nella sua amata Puglia. Il suo look non è passato inosservato e ha già ispirato tantissime appassionate di moda alla ricerca di un outfit pratico ma allo stesso tempo raffinato.

La gonna pareo è l’accessorio must have dell’estate

La caratteristica principale della gonna pareo è la sua particolare chiusura a portafoglio, che richiama il classico pareo utilizzato come copricostume. Un dettaglio semplice ma capace di renderla estremamente versatile e adatta a numerose occasioni. Le proposte disponibili nei negozi sono davvero tantissime. Si passa dai modelli lunghi fino alle caviglie a quelli mini, perfetti per le giornate più calde, senza dimenticare le fantasie tropicali, animalier o floreali che dominano le collezioni estive del 2026.

Per chi preferisce uno stile più essenziale, non mancano neppure le versioni monocromatiche, spesso proposte in tonalità vivaci come arancione, fucsia, verde lime o turchese. Uno dei motivi del successo di questo capo è la sua facilità di abbinamento. In spiaggia può essere indossata semplicemente sopra il bikini, mentre per una passeggiata sul lungomare o un aperitivo al tramonto basta completarla con un crop top, una canotta o una camicia leggera per ottenere un look curato senza rinunciare alla comodità.

Il look di Bianca Guaccero conquista i social

Tra le celebrità che hanno già ceduto al fascino della gonna pareo c’è anche Bianca Guaccero. La conduttrice e attrice ha scelto di indossarla durante una serata trascorsa sulla spiaggia pugliese, regalando ai follower alcuni scatti dal sapore estivo. Per l’occasione ha puntato su una minigonna pareo firmata Haveone, caratterizzata da una vivace fantasia animalier con motivo ghepardo. Il capo, proposto dal marchio al prezzo di 59 euro, è stato abbinato a una camicia bianca semi-trasparente impreziosita da ricami che richiamano lo stesso motivo decorativo della gonna.

A completare il look non sono stati accessori vistosi o sandali con il tacco, ma la scelta di camminare a piedi nudi sulla sabbia, enfatizzando un’immagine naturale e rilassata. Capelli raccolti in una coda alta, trucco leggero e un sorriso spontaneo hanno fatto il resto, confermando come spesso siano proprio gli outfit più semplici a risultare i più eleganti. Con il suo stile fresco e disinvolto, Bianca Guaccero conferma una delle tendenze più forti dell’estate 2026, dimostrando che la gonna pareo è molto più di un semplice capo da spiaggia: è un vero passe-partout da indossare in ogni momento delle vacanze.