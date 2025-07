Ultimo falò decisivo per Alessio e Sonia

Prima di scoprire cosa è successo un mese dopo la fine di Temptation Island, Alessio ha chiesto un ultimo falò di confronto decisivo alla fidanzata Sonia. Lui le ha chiesto di tornare insieme, ma lei cosa avrà deciso di fare?

L’ultimo falò di Alessio e Sonia a Temptation Island

Alessio e Sonia M prima di rivelarci cosa hanno deciso di fare un mese dopo la fine di Temptation Island, ci hanno riservato un ennesimo colpo di scena. La coppia infatti dopo avere messo in standby il loro rapporto (per volontà di lui) si è ritrovata per un ultimo decisivo falò di confronto.

A richiederlo è stato Alessio che ha subito rivelato a Filippo le motivazioni che l’hanno spinto a prendere questa importantissima decisione.

“Il distacco mi ha rafforzato. Non provo rancore e sono stato capace di rivedere le mie decisioni. Voglio chiederle di vederla per un nuovo percorso insieme e una vita nuova”, ha detto il protagonista di Temptation Island spiazzando tutti e lo stesso presentatore.

Molto deciso Alessio ha capito di non riuscire a fare a meno di Sonia e quindi ha voluto un ultimo confronto per poterle chiedere una nuova opportunità e progetto di vita insieme. Ma cosa avrà scelto di fare lei? Sappiamo che a Temptation Island le sorprese sono sempre dietro l’angolo, ma Sonia si è presentata per sentire cosa avesse da dire.

Lui ha ribadito quanto detto poco prima a Filippo e guardando dritto negli occhi Sonia ha ammesso di volere tornare nuovamente con Sonia. La fidanzata di Temptation Island dopo un lungo discorso ha accettato questa opportunità di concedersi un inizio diverso e non buttare all’aria una storia così importante.

Quindi finalmente dopo tre falò Sonia M e Alessio hanno preso una scelta definitiva: uscire insieme da Temptation Island. Ovviamente anche per loro, così come per le altre coppie, abbiamo scoperto cosa è accaduto un mese dopo la fine della trasmissione.