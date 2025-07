Novella2000.it vi aveva spoilerato più di un mese fa che una concorrente avrebbe scoperto di essere incinta. Stasera è arrivata la conferma: a Temptation Island Sonia B ha dato la lieta notizia!

Sonia B di Temptation Island è incinta!

Il vero coup de théâtre a Temptation Island arriva nella puntata finale di questa sera! Sonia B, che ha partecipato al programma con Simone, ha rivelato di ESSERE INCINTA. Una notizia questa che vi avevamo già spoilerato il 25 giugno, quando attraverso una segnalazione giunta in redazione era emerso questo dettaglio.

L’indiscrezione è poi circolata in fretta e anche Deianira Marzano e Amedeo Venza avevano dato qualche indicazione a riguardo, fino a che non è arrivata la conferma ufficiale resa nota da Dagospia oggi. Poi stasera, durante l’ultimo atto finale del viaggio nei sentimenti, è venuta fuori tutta la verità. A Temptation Island Sonia B si è ripresentata con Simone.

Filippo Bisciglia ha dato la lieta notizia, confermata poi dalla coppia. La fidanzata ha fatto questa rivelazione clamorosa, lasciando tutti di stucco:

“Siamo un po’ sconvolti, ma felici”, ha detto la protagonista di Temptation Island. “È tutto molto nuovo e molto bello, bellissimo, ha detto lui tra le lacrime”, ha aggiunto Simone.

Nonostante sia ancora molto ferita per quanto successo, Sonia B non ha mai messo in dubbio i suoi sentimenti. Dall’altra parte lui ha capito che perderla sarebbe stata la sconfitta più grande della sua vita. Poi ha aggiunto che hanno scoperto da poco della gravidanza: “Le darò tutto il tempo possibile per ritrovarsi, con in braccio il nostro bambino….o bambina”.

Sonia B ha anche detto di volergli dare un’ultima possibilità, anche se lei non avrebbe mai fatto tutti i gesti compiuti da

Il reality show continua a sorprendere, ma questa notizia ha davvero dell’incredibile! Che dire? Congratulazioni!