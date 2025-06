Terminata l’esperienza di Temptation Island, Alessio e Sonia M stanno o no ancora insieme?

A Temptation Island Alessio e Sonia M hanno messo alla provala loro storia d’amore. Ma oggi stanno ancora insieme dopo la fine del programma o si sono lasciati? Vedremo di capire passo passo com’è andata e se dopo un mese dalla fine del programma, la loro storia è o no andata avanti.

Il percorso a Temptation Island di Alessio e Sonia M

Che percorso è stato per Alessio e Sonia a Temptation Island? Com’è andato il loro falò e oggi stanno ancora insieme? Partiamo per ordine e facciamo il punto sulla coppia.

Alessio ha 39 anni ed è nato nel 1986, mentre Sonia M, nata nel 1977, ha compiuto 48 anni. Entrambi svolgono la professione di avvocati e stanno insieme ormai da diversi anni.

I due hanno deciso di partecipare al reality dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia per cercare di superare una fase complicata del loro rapporto. A contattare la redazione è stato Alessio, che ha confidato di sentirsi sofferente riguardo alla situazione creatasi. Dall’altra Sonia M ha ammesso di avere visto un distacco da parte del fidanzato che oggi la fa dubitare.

Una storia complessa, quella di Alessio e Sonia, che ora si affida al viaggio emotivo di Temptation Island per capire se c’è ancora un futuro da costruire insieme.

Il falò di confronto a Temptation Island

Come tutte le coppie anche Alessio e Sonia passeranno attraverso il falò di confronto.

Ora però è difficile capire se avranno terminato il loro cammino all’interno della trasmissione o avranno deciso, invece, di lasciare anzitempo il percorso che sia per un futuro insieme oppure no.

Un mese dopo la fine delle registrazioni cosa è successo? Alessio e Sonia M di Temptation Island sono ancora una coppia?

Alessio e Sonia M oggi stanno ancora insieme?

Oggi Sonia e Alessio di Temptation Island stanno ancora insieme? Il pubblico se lo sta chiedendo. Per ora non ci sono indicazioni a tal proposito da potervi dire per certo cosa è accaduto.

(IN AGGIORNAMENTO)

Alessio e Sonia M un mese dopo

Un mese dopo cosa è successo? Alla fine di Temptation Island tra Alessio e Sonia M sappiamo cosa è accaduto e se stanno ancora insieme? Al momento non ci sono indicazioni a tal proposito, ma non esiteremo a informarvi non appena avremo delle news.

(IN AGGIORNAMENTO)

