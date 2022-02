Jessica Selassié rifiuta di baciare Alex Belli

Al Grande Fratello Vip ieri sera durante il party a tema è successo praticamente di tutto! Dal bacio infuocato tra Delia Duran e Soleil Sorge, alla lite tra quest’ultima e Alex Belli. Proprio l’attore è stato protagonista anche di un altro episodio insieme a Jessica Selassié. Questo perché l’ex vippone (è in Casa in veste di ospite come ben sappiamo) durante la festa ha rubato un bacio alla Princess.

A raccontare l’accaduto è stata proprio Jessica Selassié a Sophie Codegoni. Le due si sono ritrovate a parlare da sole, quando a un certo punto l’ex tronista ha esordito: “Alex ha provato a limonarti davanti a Delia e Soleil?”. Sophie ha voluto sapere tutto nel dettaglio, così la sua amica Jessica Selassié ha approfondito l’argomento e rivelato cosa è accaduto con Alex Belli:

“Sì, davanti a Delia e Soleil. Mi fa: ‘è tutta la sera che volevo farlo’ E io: ‘ah’. Io mi sono tolta subito, sì… No cioè con Delia accanto fai queste cose? Perché io pensavo che lui mi prendeva e basta… invece mi ha proprio preso per fare così”, Jessica ha mimato il gesto del bacio, per poi dire ancora: “Però amore io rigida… Sì, Delia si è data un limone con Soleil”. Questo il momento in cui Jessica Selassié raccolta del bacio rubato da Alex Belli ieri sera…

Oggi pomeriggio, tra l’altro, sempre Alex Belli si è ritrovato a parlare con Manila Nazzaro, Miriana Trevisan e Delia Duran a tavola, quando a un certo punto si è avvicinata Jessica Selassié. L’attore ha così rivelato del bacio, ma in questo caso sua moglie non ha fatto scenate di gelosia poiché era presente anche lei (VIDEO CLICCANDO QUI)

