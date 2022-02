Elodie cosa dice a Maria De Filippi?

Oggi pomeriggio su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata di Amici 21. Come al solito non è mancata l’ormai famosa “gara cover”, che ha visto uno a uno i cantanti esibirsi (eccetto ovviamente Alex e Sissi che già hanno ottenuto la maglia del serale). Presente come giudice estero di questa sfida è Elodie, la quale è stata protagonista di un siparietto con Calma.

In queste gare, per chi non lo sapesse, viene fatta una classifica con dei voti, che oggi proprio Elodie ha avuto il compito di stilare. La cantante ha scelto come suoi preferiti LDA e Aisha, mentre ultimi in classifica Albe e Calma. Proprio su quest’ultimo si è verificato un curioso episodio. Quando Maria De Filippi ha chiesto al ragazzo di raggiungere il centro dello studio per la sua esibizione, Elodie è corsa dalla presentatrice per dirle qualcosa all’orecchio.

Non ci è dato sapere cosa si siano dette, perché Maria De Filippi ha chiesto di abbassare il volume del microfono di Elodie. Poco dopo a spifferare quasi tutto è stata la conduttrice, sotto lo sguardo confuso di Calma, che non riusciva a capire: “Niente di grave, ha solo notato una somiglianza con qualcuno e non lo voleva dire a voce alta”. Così l’ospite che ha poi dichiarato: “Sì, no…niente. Non stavo a parlare male”.

“Sembra Lupin, ladro gentiluomo no?”, ha detto invece Anna Pettinelli, con Elodie che ha risposto: “Sì, anche”. (VIDEO DAL MINUTO 00:16:05) Al momento quindi non sappiamo chi abbia pensato la cantante appena ha visto Calma, ma le ipotesi tra gli utenti del web non sono mancate e c’è chi crede si tratti di qualche ex dell’artista di Vertigine. C’è chi ha pensato potesse essere Marracash. Altri hanno pensato a Lele, conosciuto proprio tra i banchi di scuola più famosa d’Italia.

Voi che ne pensate? Notate qualche somiglianza particolare di Calma, come notato da Elodie? Continuate a seguirci per altre news e curiosità sul mondo del talent e sui protagonisti di Amici 21.

Novella 2000 © riproduzione riservata.